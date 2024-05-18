“ابحث عن اسمك الآن” رابط umbrella اسماء الرعاية الاجتماعية الوجبة الأخيرة في عموم العراق

صدور اسماء الرعاية الاجتماعية الوجبة الأخيرة تقوم به وزارة العمل عن طريق منصة مظلتي، حيث تتيح الوزارة الاستعلام عن أسماء المشمولين بالرعاية الاجتماعية في العراق بمجرد اعتماد الأسماء والدعم من قبل الحكومة العراقية، ومن الجدير بالذكر ان وزارة العمل تقوم بتقديم دعن الرعاية الاجتماعية للفئات الأشد احتياجا مساعدة لهم على ضيق العيش، حيث تمر البلاد بأزمة اقتصادية أدت إلى ارتفاع الأسعار مما زاد العبء على كاهل المواطن الفقير ومحدودي الدخل والتي قامت الوزارة من أجلهم بتقديم دعم الرعاية الاجتماعية.

اسماء الرعاية الاجتماعية الوجبة الأخيرة

وضعت وزارة العمل قوعد لاختيار اسماء المشمولين بالرعاية الاجتماعية في العراق، والتي تحدد من خلالها الفئات اشد احتياجا، كي توجه الدعم إلى مستحقيه من المواطنين العراقيين، ومن اهم هذه الاشتراطات أن يكون المواطن عراقي الجنسية ومقيما في العراق بشكل دائم، كما يجب أن يكون المواطن من الفئات محدودة الدخل، وأن لا يملك المواطن أصول ذات قيمة عالية، فمن توافرت فيه هذه الشروط يحق له التقديم في الرعاية والحصول على الدعم.

استعلام اسماء الرعاية الاجتماعية الوجبة الأخيرة بغداد

تتيح وزارة العمل الاستعلام عن اسماء الرعاية الاجتماعية من خلال منصة مظلتي، حيث يمكن لجميع المشمولين بالرعاية الاستعلام عبر المنصة باتباع التالي: