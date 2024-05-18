وزارة المالية تعلن رسمياً.. موعد صرف مرتبات شهر مايو 2024 للعاملين بجميع الهيئات والقطات

موعد صرف مرتبات شهر مايو 2024 هي ضمن الأمور المهمة والتي يبحث عنها العاملين بالدولة من جميع الهيئات والقطاعات، وينتظر العاملين موعد الصرف بفارغ من الصبر لاحتياجهم الكبير للمال في ظل هذه الظروف الصعبة وغلاء الأسعار، تسعى الحكومة لكي تحسن من مرتبات العاملين ولذلك أمر السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي برفع الحد الأدنى للأجور بحد أقصى 6000 جنيه لموظف الدرجة السادسة،

ومنذ فترة قصيرة صدرت قرارات جديدة من الهيئة القومية للأجور برفع الحد الأدنى للأجور بالقطاع الخاص، ورغم الأزمة الاقتصادية التي تمر بها الدولة إلا أنها تحاول أن يعيش المواطنين حياة أفضل دون عناء لذلك تم تحسين الرواتب لأكثر من مرة ، اليوم عبر التقرير التالي من المقال نتعرف سوياً على موعد صرف مرتبات شهر مايو 2024.

موعد صرف مرتبات شهر مايو 2024

أسئلة كثيرة واستفسارات من العاملين بالدولة عن موعد الصرف المحدد رسمياً، ولذلك قامت وزارة المالية بالكشف عن موعد صرف المرتبات لشهر مايو الجاري، وأكدت بأن الصرف يكون في موعده الأساسي دون أي تأخير، وتبدأ عملية الصرف يوم الخميس المقبل الموافق 23 من مايو الجاري، وبشكل رسمي تستمر عملية الصرف لمدة 5 أيام متتالية حتى يوم الأثنين الموافق 27 من مايو 2024،

ويأتي هذا في إطار تسهيل الأمور على المواطنين وعدم حدوث أي تكدس، وأكدت الحكومة بأن هناك عدة طرق لسحب الرواتب حتى في أيام العطلة الأسبوعية، على أن يتم السحب من خلال ماكينات الصرف الآلي ATM ومن خلال البنوك المختلفة ومن خلال البريد المصري وسيارات البريد المتنقلة التي تعمل في أيام العطلة.

جدول صرف مرتبات العاملين شهر مايو 2024

لقد بدأ العد التنازلي على موعد صرف مرتبات العاملين بجميع القطاعات، والتي يترقبونها على أحر من الجمر لأنها دفعة مهمة للغاية يحصلون عليها قبل حلول عيد الأضحى المبارك، ولذلك يحتاج المواطنين الرواتب من أجل تلبية الاحتياجات، ويأتي الجدول الرسمي بالمرتبات حسب الدرجة الوظيفية ، حيث تبدأ الرواتب من 12 ألف جنيه لدرجة وتصل حتى 6000 جنيه للدرجة السادسة، ووجه السيد الرئيس بزيادة الرواتب بنسبة 50% ووصل إجمالي التكلفة على الدولة نحو 6 مليار جنيه.