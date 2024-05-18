“ارتفاع جديد اليوم” كم سعر الجنيه الذهب اليوم عيار 21 ؟ وسعر الذهب “بيع وشراء” بالمصنعية

شهد اليوم ارتفاع في أسعار الذهب، ولكثرة تغير أسعار الذهب يتساءل الكثيرون عن كم سعر الجنيه الذهب اليوم عيار 21؟، وباقي أنواع الذهب، حيث شهد اليوم ارتفاع في أسعار الذهب، فقد ارتفع سعر جنيه الذهب اليوم نوح من 160 جنيها، كما ارتفع باقي أنواع الذهب، حيث سجلت اليوم الأسعار التي نبين تفاصيلها في الفقرات التالية.

كم سعر الجنيه الذهب اليوم عيار 21؟

سجل اليوم السبت 18 مايو 2024 ارتفاع في أسعار الذهب، حيث بلغ ارتفاع سعر الجنيه الذهب اليوم نحو 160 جنيها، كما سجل باقي أسعار الذهب ارتفاعا أيضا، فقد سجلت اليوم الأسعار التالية:

سجل سعر الذهب اليوم عيار 24: 3600 جنيهًا.

سعر الذهب عيار 21 اليوم 3150 جنيهًا.

سعر الذهب عيار 18 اليوم 2700 جنيهًا.

سعر الجنيه الذهب اليوم بلغ نحو 25200 جنيهًا.

سجل سعر أوقية الذهب عالميا اليوم 2401 دولارًا.

أسعار الذهب اليوم في مصر عيار 21 بالمصنعية

تقدر قيم المصنعية والدمغة نحو من60، و30 جنيها، أي يضاف على سعر جرام الذهب نحو 100 جنيها، كما ان المصنعية تتغير من تاجر إلى أخر، وتختلف باختلاف عيار قطعة الذهب وحجم المشغولات التي في القطعة، حيث تتراوح المصنعية لكل جرام من 100 إلى 150 جنيها تقريبا.

سعر الذهب اليوم عيار 24 الآن 2024

كما سجلت اليوم أسعار سبائك الذهب عيار 24 الذي يصنع منه السبائك الذهبية بعد بلوغه اليوم 3600 جنيها الأسعار التالية: