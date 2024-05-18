“سمكة التونة العنيدة”.. نزل قناة ناشيونال جيوغرافيك على النايل سات 2024 واستكشف الحياة الطبيعية

تعد قناة ناشيونال جيوغرافيك من القنوات الوثائقية المميزة التي تستقطب شريحة واسعة من الشباب والأطفال بفضل جودة تصويرها العالية وأدائها المميز، كما تقدم القناة برامج متنوعة تغطي حياة الحيوانات والطبيعة والثقافات المختلفة، مما يجعلها وجهة مفضلة لعشاق استكشاف العالم البري، وفي هذا المقال عبر موقع البديل دعونا نقدم لكم تردد قناة ناشيونال جيوغرافيك وكيفية تنزيلها على تلفازك.

ضبط قناة ناشيونال جيوغرافيك على النايل سات

لتحميل قناة ناشيونال جيوغرافيك على القمر الصناعي النايل سات، والاستمتاع ببرامجها التي تتناول الحياة البرية، ومتابعة مجموعة متنوعة من البرامج الوثائقية المثيرة والمليئة بالمغامرات والاستكشافات، اتبع البيانات التالية:

القمر الصناعي: النايل سات.

التردد: 12226.

معدل الاستقطاب: أفقي (H).

معدل الترميز: 27500.

معامل التصحيح: 3/4.

خطوات تثبيت قناة ناشيونال جيوغرافيك على الرسيفر

لتثبيت تردد قناة ناشيونال جيوغرافيك الجديد على جهاز الاستقبال، يمكنك اتباع الخطوات التالية:

استخدم جهاز التحكم عن بعد (الريموت) لفتح قائمة الإعدادات على جهاز الاستقبال. من قائمة الإعدادات، اختر خيار “تثبيت القنوات يدويًا”. أدخل التردد الجديد لقناة ناشيونال جيوغرافيك في الخانة المخصصة لذلك. اختر نوع الاستقطاب الأفقي الذي يتوافق مع تردد القناة. قم بإدخال معدل الترميز المطلوب. ابدأ عملية البحث أو التثبيت للقنوات الجديدة وانتظر حتى تنتهي العملية. بعد انتهاء البحث، قد تظهر قناة ناشيونال جيوغرافيك في قائمة القنوات المتاحة على جهاز الاستقبال. اختر القناة واضغط على زر الاختيار أو زر التأكيد لتثبيتها والبدء في مشاهدة البرامج التي تقدمها.

باتباع هذه الخطوات، يمكنك بسهولة تثبيت تردد قناة ناشيونال جيوغرافيك الجديدة على جهاز الاستقبال الخاص بك والاستمتاع بمشاهدة محتواها المميز.