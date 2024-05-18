قيامة عثمان الحلقة 160 مترجمة باللغة العربية وتردد قناة الصعايدة

تعتبر قناة الصعايدة من أهم القنوات التي تبث مسلسل المديح والكثير من أشهر المسلسلات في الفترة الماضية لأنها تقدم مسلسلات عربي مصري وتركي مميز، لذلك اهتم الكثير من الناس بالتعرف على قناة الصعايدة لمشاهدة المسلسل ما تردد ويعرض على شاشة قناة الصعايدة وأهمها مسلسل المؤسس عثمان التركي يمكنك الآن الاستمتاع بقنوات عرض الدراما المصرية والتركية، ومن خلال هذا المقال سوف نشرح لكم القنوات التالية من المسلسل بالإضافة إلى قناة السيدة مديح التي تقدم أدعية وأدعية دينية وإسلامية.

قناة الصعايدة للمسلسلات

بالإضافة إلى المسلسلات التاريخية، تبث قناة الصعايدة أيضًا العديد من الأعمال الدرامية المصرية الحديثة والقديمة كما تبث القناة المسلسل التركي الشهير “مؤسس عثمان” الذي يشاهده الكثير من الناس في الوطن العربي.

تردد قناة الصعايدة على القمر الصناعي نايل سات

أوضحت اداره القناة عن تحديث الترددات الخاصه بها من أجل تحسين جوده الصوت والصوره بالرغم من كونها قناة مجانيه واليكم من خلال موقعنا اهم التفاصيل حول تردد القناة:

تردد القناة: 11177.

معدل الترميز: 27500.

معدل الاستقطاب: أفقي.

معامل تصحيح الخطأ: 3/4

القمر الصناعي :نايل سات

برامج قناة الصعايدة مديح

تعرض القناة العديد من الأعمال الدرامية المصرية المختلفة وغيرها من الأعمال الدرامية على شاشاتها، كما أعلنت عن إعادة بث مسلسل “المؤسس عثمان”، أشهر المسلسلات في المجتمع العربي مؤخرًا، ولم يتأكد بعد الموسم الرابع وتاريخ بثه حلقة جديدة من المسلسل.

كما تعرض القناة كل من المسلسلات التالية على شاشاتها:

امرأة من الصعيد الجواني.

حدائق الشيطان.

الفرار من الحب.

شيخ العرب همام.

خالتي صفية والدير.

مسلسل الوتد.

مملكة الجبل المؤسس عثمان.

الكبير أوي.

يونس ولد فضة.

الليل وآخره.

واكتسبت قناة الصعايدة شهرة في الأيام القليلة الماضية بمسلسلها الخاص، وهناك قناة أخرى، وهي قناة الصعايدة مديح، تقدم محتوى فريد من نوعه للأذكار والأناشيد الدينية.