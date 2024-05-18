“بالاسم فقط” رابط نتيجة الصف الأول الإعدادي الترم الثاني 2024

تمثل نتيجة الصف الاول الإعدادي الترم الثاني 2024 لحظة مهمة ومثيرة في حياة الطلاب وأولياء الأمور على حد سواء إنها لحظة تحديدية تجسد مدى الجهد والعمل الذي بذله الطلاب طوال فترة الدراسة، وتوضح مدى تحقيقهم لأهدافهم التعليمية قامت وزارة التربية والتعليم بتوفير رابط موقع بوابة التعليم الأساسي عبر الإنترنت، حيث يمكن للطلاب وأولياء الأمور الاطلاع على النتائج بسهولة من دون الحاجة للتوجه إلى المدرسة اليكم رابط نتيجة الصف الاول الإعدادي الترم الثاني 2024.

نتيجة الصف الاول الإعدادي الترم الثاني 2024

بدأ الطلاب وأولياء الأمور في مصر ينتظرون بفارغ الصبر ظهور نتيجة الصف الاول الإعدادي الترم الثاني 2024 وذلك بعد إجراء الامتحانات التي استمرت خمسة أيام وكانت في مستوى متوسط نسبيًا، حيث أنهى الطلاب امتحاناتهم في جميع محافظات مصر في 15 مايو ويترقب الجميع إعلان النتائج عبر البوابة الإلكترونية المعتمدة.

رابط نتيجة الصف الأول الإعدادي

جدير بالذكر أن مديرية التربية والتعليم بمحافظة القاهرة قد أكدت أن نتيجة الصف الأول الإعدادي الفصل الدراسي الثاني 2024 سوف يتم إعلانها إلكترونيا من خلال بوابة نتائج التعليم الأساسي، حيث يمكن الإستعلام عن النتيجة من خلال الخطوات التالية:

الدخول على موقع بوابة نتائج التعليم الأساسي الإلكتروني.

اختيار مربع “ الخدمات التعليمية ”.

اختيار مربع “ن تائج الامتحانات ”.

اختيار الصف الأول الإعدادي

الضغط على الفصل الدراسي الثاني.

كتابة رقم الجلوس.

اضغط على أيقونة الاستعلام عن نتيجة الصف الأول الإعدادي 2024 الترم الثاني.

كما يمكن للطالب الذهاب إلى المدرسة التابع لها، للحصول على نتيجة الصف الأول الإعدادي الترم الثاني 2024.