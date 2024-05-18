جميع اكواد 2024 Grand Theft Auto V GTA V كلمات سر مجانية سيارات وأسلحة وملابس 2024 Grand Theft Auto V GTA V

تعتبر لعبة Grand Theft Auto V (GTA V) من أشهر ألعاب الفيديو في العالم، والتي صدرت في عام 2013 وقد تميزت اللعبة بعالم مفتوح ضخم يمكن للأعبين استكشافه بحرية، بالإضافة إلى توفير مجموعة متنوعة من المهام والأسلحة والسيارات والملابس وسوف نتعرف في هذا المقال على بعض أهم كلمات السر التي ستُغني تجربتك في لعبة GTA V، ونُقدم لك إرشادات واضحة للحصول على هذه المزايا بشكل سهل وبسيط.

أكواد لعبة Grand Theft Auto V

تعد أكواد لعبة Grand Theft Auto V، أو ما يُعرف اختصارًا بـ GTA 5، بوابتك السرية لعالم مليء بالمرح والإثارة من خلال إدخال هذه الأكواد، تتحكم بمصير لوس سانتوس وتُشكل مسار اللعبة كما تشاء وتتنوع أكواد GTA 5 لتشمل مختلف جوانب اللعبة، بدءا من التحكم بالشخصيات وتعديل قدراتهم، مرورًا بالحصول على الأسلحة والمعدات، وصولًا إلى تغيير الطقس والتأثير على البيئة المحيطة وهناك كلمات سر تفتح الأبواب أمام المزيد من الإثارة والمغامرة في عالم GTA V وسوف تمكنك هذه الكلمات السرية من الحصول على سيارات فاخرة وأسلحة مميتة وملابس أنيقة تعزز تجربة اللعب بشكل كبير، وتُمكنك من اكتشاف جوانب جديدة من عالم اللعبة.

رموز اللعب

PAINKILLER – يجعلك خالداً

TURTLE – يعيد شحن الصحة والدروع

FUGITIVE- يزيد من مستوى البحث

LAWYERUP – يقلل من مستوى البحث

POWERUP – يعيد شحن القدرة الخاصة

SLOWMO – وضع الحركة البطيئة

DEADEYE – التصويب بالحركة البطيئة

SKYDIVE – يمنح مظلة

SKYFALL – ينزلق عبر السماء

MAKEITRAIN – يغير الطقس

اكواد السيارات