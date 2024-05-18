“𝔼ℙ𝔼𝔻𝕌.𝔾𝕆𝕍.𝕀ℚ” رابط الاستعلام عن نتائج الثالث متوسط 2024 الدور الاول ℍ𝔼ℝ𝔼 لعموم المحافظات

اهتمت التربية العراقية بالإعلان عن رابط الاستعلام عن نتائج الثالث متوسط 2024 الدور الاول، وذلك بعدما أبدى العديد من الأسر والطلاب الاهتمام البالغ بكافة التفاصيل المتعلقة بنتائج اختبارات مرحلة الثالث متوسط، علماً أن الوزارة قد أعلنت عن موعد بدء هذه الاختبارات، وأن عملية إعلان النتائج لن تتم إلا بعد الإنتهاء من تصحيح أوراق الإختبارات ورصد الدرجات، يمكنكم الوصول إلى كافة المعلومات التي تخص هذا الموضوع في السطور التالية.

رابط الاستعلام عن نتائج الثالث متوسط 2024 الدور الاول

حينما أعلنت وزارة التربية في العراق عن موعد بدء أداء الطلاب للاختبارات الخاصة بمرحلة الثالث متوسط الدور الأول في جميع محافظات الدولة، أوضحت الوزارة أيضا كيفية الإستعلام عن نتائج هذه المرحلة عبر بعض الخطوات الواجب اتباعها، وستجدها على النحو الآتي:

أولا توجه إلى الموقع الرسمي الإلكتروني الخاص بوزارة التربية في العراق. ثانيا قم بالضغط على أيقونة نتائج الثالث المتوسط. ثالثًا قم بتحديد السنة الدراسية التي ترغب في الاستعلام عنها. حدد المحافظة التي ينسب إليها الطالب والمدرسة. قم بتدوين كافة البيانات المطلوبة منك. إضغط على أيقونة عرض النتيجة، وسوف يظهر أمامك كل التفاصيل المتعلقة بنتيجتك. بإمكانك طلب طباعة النتيجة واستخراجها.

كيفية إضافة اعتراض على نتيجة المرحلة الثالث متوسط في العراق

بإمكانك تقديم اعتراض على نتيجة المرحلة الثالث متوسط في العراق عبر اتباع جميع الخطوات التالية.

في البداية قم بالذهاب إلى الموقع الإلكتروني الرسمي لمنصة التربية العراقية.

الخطوة التالية قم بالضغط على أيقونة الاعتراض على نتائج الثالث متوسط.

بعد ذلك ابدأ بالضغط على فتح نموذج الاعتراض.

أضف اسم الطالب المتقدم ب الاعتراض وقم بكتابة جميع البيانات.

إضغط على أيقونة إرسال الطلب.

راجع كل البيانات الخاصة بك والتي قمت بإدخالها، وتأكد من صحتها.

اختبارات الثالث متوسط في العراق

أعلنت وزارة التربية في العراق عن موعد بدء اختبارات الدور الأول للصف الثالث المتوسط، حيث كشفت أنها سوف تبدأ في يوم 21 /5/ 2024م، كما أن عملية تصحيح أوراق الاختبارات سوف تبدأ بعد انتهاء أداء الاختبارات، وبعدها يكون دور الإعلان عن نتائج الثالث متوسط، بعد الإنتهاء من التصحيح بفترة قليلة، كما تتوفر النتائج على موقع وزارة التربية العراقية.