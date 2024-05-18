“ڸېْۧــڼۨـﯖڪ ڜڠٰٱٰ̍اٰ̍اٰ̍ا̍ڶ” نتيجة الصف السادس الابتدائي برقم الجلوس والاسم 2024 الترم التاني ̨ا̍ڛۣــٺــ؏ــڶــمۭ ̨ا̍ﻵآآنۨ

اهتم كثير من أولياء الأمور بالبحث والوصول إلى نتيجة الصف السادس الابتدائي برقم الجلوس، وذلك رغبة منهم في معرفة درجات و تحصيل أبنائهم الطلاب، لذا فإن وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني قد أعلنت عن أن نتيجة الصف السادس الابتدائي لن يتم إعلانها من قبل لينك موحد من على موقع الوزارة كما يتخيل البعض، بل سيتم إعلان هذه النتيجة داخل كل مدرسة، فكل مدرسة تعلن عن نتائج طلابها.

نتيجة الصف السادس الابتدائي برقم الجلوس

كشفت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني عن أن نتيجة الصف السادس الابتدائي يمكن الحصول عليها باستخدام رقم الجلوس ولكن ليس من موقع الوزارة بل من داخل المدرسة التابع لها الطالب، علما أن ظهور النتيجة سوف يكون بعد الإنتهاء من التصحيح بفترة قليلة في جميع المدارس في كل المحافظات.

لينك نتيجة الصف السادس الابتدائي بالاسم ورقم الجلوس

أوضحت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني أن لينك/رابط نتيجة الصف السادس الابتدائي بالاسم أو رقم الجلوس سوف تكون هي لينك/رابط صفحة المدرسة الرسمية الإلكترونية، وليس مدرسة واحدة بل كل المدارس على موقع التواصل الاجتماعي الفيس بوك.

طريقة معرفة نتيجة المرحلة الرابعة والخامسة والسادسة الابتدائية

قد اهتمت كل مدرسة بعرض الرابط الخاص بها من أجل الإستعلام عن نتائج المرحلة الرابعة والمرحلة الخامسة و المرحلة السادسة الابتدائية، كما أنه من أجل الاستعلام عن النتيجة يجب معرفة خصائص كل لون بما يعبر عنه، حيث أن كل لون يعبر عن التقدير الذي حصل عليه الطالب في كل مادة تعليمية، واليكم الخطوات الواجب اتباعها من أجل الحصول على نتيجة المراحل الثلاث (الرابع/ الخامس/ السادس) الابتدائية، وتجد هذه الخطوات على النحو الآتي: