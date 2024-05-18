بالرقم الامتحاني.. نتائج السادس الابتدائي العراق 2024 الدور الأول عموم المحافظات

نتائج السادس الابتدائي العراق 2024، يتطلع العديد من طلاب السادس الابتدائي وأولياء أمورهم في جميع أنحاء العراق إلى معرفة نتائج الامتحانات لعام 2024، والتي من المتوقع أن تعلن خلال الساعات القادمة بعد الانتهاء من عمليات التصحيح والمراجعة،

حيث تقوم جميع المدارس في مختلف المحافظات العراقية بتصحيح اختبارات الصف السادس وتسجيل درجات الطلاب، ومن المقرر أن يتم نشر النتائج عبر الموقع الرسمي لوزارة التربية العراقية، بالإضافة إلى ذلك، ستتوفر النتائج أيضا على موقع نتائجنا الذي يخصص لنشر نتائج الامتحانات في العراق.

نتائج السادس الابتدائي العراق 2024

خطوات الحصول على نتائج السادس بالاسم في جميع أنحاء العراق لعام 2024، وذلك من خلال موقع نتائجنا من المتوقع أن تكون نتائج الامتحانات متاحة خلال الأيام القليلة القادمة بعد الانتهاء من الاختبارات، انطلقت امتحانات السادس في جميع مدارس المحافظات العراقية خلال هذا الأسبوع، ومن المقرر أن تنتهي في يوم الثامن عشر من شهر مايو الحالي، وفيما يلي خطوات الاستعلام عن نتائج السادس بالاسم في جميع أنحاء العراق لعام 2024:

قم بزيارة موقعنا نتائجنا. اختر أيقونة نتائج السادس 2024. أدخل اسم الطالب والرقم الامتحاني الخاص به. انقر على زر عرض النتيجة. سيتم عرض نتيجة الطالب في الفصل الدراسي الثاني بمجرد الضغط على الزر المناسب باستخدام هذه الخطوات، يمكن للطلاب وأولياء الأمور الحصول بسهولة على نتائج السادس بالاسم في جميع أنحاء العراق لعام 2024.

موعد بداية الإجازة الصيفية في العراق 2024

في الساعات الأخيرة أعلنت وزارة التربية العراقية موعد بدء الاجازة الصيفية لعام 2024 في العراق، ووفقًا للإعلان الرسمي ستبدأ الاجازة يوم 22 يونيو 2024 عقب انتهاء جميع الامتحانات لجميع الصفوف الدراسية في البلاد، لهذا العام يتمثل الأمر البارز في أن جميع نتائج الطلاب لجميع الصفوف الدراسية، ستكون متاحة للعرض عبر موقع نتائجنا بمجرد الانتهاء من عمليات التصحيح والمراجعة.