فرحة كبيرة.. زيادة الحد الأدني للأجور قبل عيد الأضحى المبارك 2024 ومن الفئات المستفيدة

زيادة الحد الأدني للأجور قبل عيد الأضحى المبارك 2024، بعد الإعلان الرسمي عن تقديم مواعيد صرف مرتبات شهر يونيو 2024 يثير هذا القرار اهتمام العديد من المواطنين الراغبين في معرفة المواعيد الجديدة للصرف، وقد أعلنت وزارة المالية عن هذا القرار في بيان رسمي نشرته خلال الأيام الأخيرة، حيث قررت الوزارة تقديم مواعيد صرف المرتبات بمناسبة عيد الأضحى المبارك،

ويسر موقعنا الإخباري البديل أن يقدم لكم تفاصيل هذا القرار وتبكير موعد صرف مرتبات يونيو 2024 تقديم مواعيد صرف المرتبات يعكس اهتمام الحكومة برفاهية مواطنيها وتوفير الظروف الملائمة لهم للاحتفال بعيد الأضحى المبارك بكل يسر وسهولة، ويأتي هذا القرار في إطار جهود الدولة لدعم الأسر وتخفيف الأعباء المالية عنها خاصةً في هذه الفترة المميزة من العام.

زيادة الحد الأدني للأجور قبل عيد الأضحى المبارك 2024

تم رسميا تقديم قرار بتقديم مواعيد صرف مرتبات شهر يونيو 2024 بمناسبة عيد الأضحى المبارك وذلك وفقا للإعلان الرسمي الصادر عن وزارة المالية لجميع العاملين في القطاع الحكومي، يشير القرار إلى أنه من المقرر بدء صرف مرتبات شهر يونيو اعتبارا من يوم الأحد الموافق 9 يونيو 2024 وستستمر عملية الصرف حتى يوم 13 يونيو من نفس الشهر.

تجسد هذه الخطوة تنفيذاً لتوجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسي، حيث سيتم صرف المرتبات وفقا للزيادة التي تم تطبيقها في شهر مارس 2024 والتي بلغت نسبتها 50% على الأقل للأجور الأدنى.

جدول الحد الادنى للأجور 2024

في الأشهر الأخيرة أعلن الرئيس عبدالفتاح السيسي زيادة الحد الأدنى للأجور في مصر بنسبة 50% ما يعادل 6000 جنيه وتم تطبيق هذه الزيادة خلال شهر مارس الماضي عام 2024 وجاء جدول هذه الزيادة كالتالي: