“قدم واحصل على 300 دينار” تفاصيل منحة العاطلين والمتعثرين تونس بالشروط التالية

تسعى الحكومة التونسية إلى مساعدة المواطنين في ظل الظروف الاقتصادية الصعبة التي تمر بها البلاد وتوفر حياة كريمة للمواطنين، لهذا أعلنت الحكومة التونسية عن منحة العاطلين والمتعثرين تونس يتم صرف هذه المنحة بشكل شهري مع تطبيق مجموعة من الشروط والأحكام المنصوص عليها لضمان وصول المنحة إلى المتعثرين والفئات المستحقة، ولمعرفة المزيد يجب متابعة المقال التالي.

منحة العاطلين والمتعثرين تونس

وفرت الحكومة الجزائرية منحة العاطلين والمتعثرين تونس من أجل المساعدة على توفير حياة كريمة والمساواة بين جميع فئات الشعب في وجود الأساسيات اليومية اللازمة للمعيشة، ويمكنكم التقديم على المنحة من خلال اتباع مجموعة من الخطوات والمتمثلة في الآتي:

التوجه إلى موقع وزارة الشؤون الاجتماعية من هنا.

اضغط على أيقونة تسجيل دخول.

تسجيل رقم الهوية وكلمة المرور.

اضغط على أيقونة خدمات الضمان الاجتماعي.

اختر منحة 300 دينار تونسي.

اضغط على تسجيل طلب.

إدراج جميع المعلومات بشكل صحيح ودقيق.

اضغط على أيقونة إرسال.

انقر على أيقونة مراجعة الطلب.

شروط الحصول على منحة العاطلين والمتعثرين تونس

أوضحت الحكومة التونسية عن مجموعة من الشروط الهامة التي يجب توافرها في المتقدم للحصول على منحة العاطلين والمتعثرين تونس سعياً وراء وصول المنحة إلى الفئات المستحقة ، وقد جاءت الشروط على النحو التالي:

يشترط أن يكون المتقدم حاصل على الجنسية التونسية.

الإقامة بشكل كامل على الأراضي التونسية.

عدم حصول المتقدم على وظيفة أو عمل مستمر.

تسجيل المتقدم في الضمان الاجتماعي التونسي.

عدم تجاوز الدخل الشهري للمتقدم عن 180 دينار تونسي.

الالتزام بجميع شروط الضمان الاجتماعي التونسي المنصوص عليها.

المستندات المطلوبة للحصول على منحة العاطلين والمتعثرين تونس

في حالة الرغبة في التقديم على منحة العاطلين والمتعثرين تونس بقيمة 300 دينار تونس يتوجب تقديم مجموعة من الأوراق والمستندات المطلوبة، وتتمثل هذه الأوراق والمستندات على النحو التالي: