استمرار السحب.. صرف معاشات تكافل وكرامة شهر مايو 2024 و الاستعلام بالرقم القومي

صرف معاشات تكافل وكرامة شهر مايو 2024، بدأت وزارة التضامن الاجتماعي تنفيذ خطوة مهمة اعتبارا من يوم الأربعاء الموافق 15 مايو الحالي، حيث بدأت عملية صرف معاش تكافل وكرامة لفائدة 22 مليون مواطن وهم يمثلون نحو 5.2 مليون أسرة وأوضحت الوزارة أنه يمكن للمستفيدين من هذا المعاش، سحب أموالهم من ماكينات الصراف الآلي المنتشرة عبر الجمهورية، بالإضافة إلى إمكانية الحصول على المبالغ المالية من البنوك ومكاتب البريد تأتي هذه الخطوة في إطار جهود الحكومة لتحسين ظروف المعيشة للمواطنين،

وتقديم الدعم اللازم لهم خاصة في ظل التحديات الاقتصادية والاجتماعية التي تواجه البلاد، وتعكس هذه الخطوة التزام الحكومة بتوفير الحماية الاجتماعية للفئات الأكثر احتياجا وتقديم الدعم اللازم لهم لتحسين جودة حياتهم.

صرف معاشات تكافل وكرامة شهر مايو 2024

يمكن الاستعلام عن معاشات تكافل وكرامة بسهولة من خلال زيارة موقع وزارة التضامن الاجتماعي واتباع الخطوات التالية:

أولا يجب الدخول إلى الموقع الإلكتروني المخصص لوزارة التضامن الاجتماعي. ثانيا إدخال الرقم القومي الخاص بالمستفيد في الايقونة المخصصة لذلك والتأكد من صحة الرقم. ثالثا حدد خيار معاش تكافل وكرامة من القائمة المُعروضة. رابعا قم بتدوين اسم المستفيد بالشكل الرباعي كما هو مسجل في بطاقته الشخصية. خامسا حدد الشهر الحالي الذي ترغب في الاستعلام عنه. سادسا أدخل رقم الهاتف المحمول الخاص بالمستفيد ليتم التواصل معه. سابعا انقر على الخانة المخصصة للتحقق والاستعلام. أخيرا انتظر حتى يتم تحميل البيانات ثم ستظهر جميع التفاصيل المتعلقة بمعاش التكافل والكرامة المطلوب.

استعلام تكافل وكرامة بالرقم القومي

بعد صرف معاشات تكافل وكرامة في يوم الأربعاء الموافق 15 مايو 2024 بدأ العديد من المواطنين في البحث عن طرق الاستعلام عن شكاوي تكافل وكرامة لعام 2024، يتم تقديم هذا الدعم على شكل مبلغ مالي يصرف شهريا في يوم محدد من كل شهر، ويأتي هذا في ظل الظروف الاقتصادية الصعبة التي تمر بها البلاد وتمت إضافة زيادة على الراتب الخاص بـ معاش تكافل وكرامة.