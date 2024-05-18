“رابط مباشر شغال” نتيجة الصف الثاني الأعدادي 2024 ورابط النتيجة عبر www.natega4dk.net

يزداد البحث من قبل الطلاب وأولياء الأمور عن نتيجة الصف الثاني الأعدادي 2024 حيث أعلنت وزارة التربية والتعليم أن جاري الانتهاء من أعمال التصحيح، ومن المقرر أن النتيجة سوف تظهر فور الانتهاء من تجميع الدرجات ورصدها على الموقع الإلكتروني لكل مديرية، ويمكنك الحصول عليها في أي وقت ممكن بعد الإعلان عنها، ومن خلال السطور التالية سنعرض لكم التفاصيل.

نتيجة الصف الثاني الأعدادي 2024

صرحت وزارة التربية والتعليم أن نتيجة الصف الثاني الاعدادي من النتائج التي ينتظرها الكثير من الطلاب، ويشعرون جميعاً في هذا الوقت بالقلق والخوف، ولكن أكدت الوزارة أن الدرجات حتى الآن ممتازة، وسيتم الإعلان عن نسبة النجاح بعد الانتهاء من رصد جميع المواد.

وكذلك نجد أن النتائج سوف يتم نشرها من خلال كشوف تضم الأسماء وأرقام الجلوس، والدرجات التي حصل عليها الطالب، كما يمكنك الحصول عليها برقم الجلوس فقط عن طريق بوابة نتيجتنا.

رابط نتيجة الصف الثاني الاعدادي بالرقم القومي

يمكنك بكل سهولة ممكنة الحصول على نتيجة الصف الثاني الأعدادي 2024 من خلال عدة خطوات، سوف نوضح هذا من خلال الآتي:

تسجيل الدخول إلى الموقع الإلكتروني لبوابة التعليم الأساسي من خلال الضغط هنا.

يتم بعد الدخول عليها اختيار نتيجة سنوات النقل.

يجب تحديد العام الدراسي والمرحلة الإعدادية.

قم بعد ذلك بالضغط على الصف التي تلحق به، ثم اختيار الفصل الدراسي.

أنقر للضغط على الأيقونة المكتوب عليها النتيجة.

سوف تجعل مباشرة على الدرجات بعد الانتهاء من هذه الخطوات.

خطوات الحصول على نتيجة الصف الثاني الاعدادي القاهرة

يمكنك الحصول على نتيجة الصف الثاني الاعدادي من خلال الخطوات التالية:

يقوم الطالب بالدخول على موقع مديرية التعليم بالقاهرة من خلال الضغط هنا.

الضغط على الاستعلام عن النتيجة.

إدخال الطالب جميع البيانات المطلوبة.

تحديد المرحلة التعليمية.

اختيار الطالب نتيجة الصف الثاني الأعدادي 2024 .

اختر نتيجة الصف الثاني الاعدادي.

حدد الفصل الدراسي.

يقوم الطالب بإدخال الاسم والرقم القومي

الضغط على ظهور النتيجة.

توزيع درجات الصف الثاني الاعدادي

والجدير بالذكر أن مجموع الدرجات 280 درجة تشتمل على مجموع الترمين مع إضافة درجات الحضور والانضباط ودرجات الشهر، و سنوضح درجات المواد كالآتي:

تكون درجة مادة اللغة العربية هي 40.

درجة مادة اللغة الإنجليزية تكون 30.

أما مادة العلوم تكون درجتها 20.

في حين أن درجة مادة الرياضيات 30.

مادة الدراسات الاجتماعية تكون درجتها 20.

أما نسبة الحضور المضافة إلى المجموع هي 5%.

ونسبة درجات امتحانات الشهر تكون 10% من إجمالي المجموع العام.

كذلك درجات الانضباط والسلوك تكون نسبتها إلى 5%.

وأخيراً تكون نسبة درجات نهاية الترم 80% من المجموع العام.

وبذلك نكون قدمنا لكم نتيجة الصف الثاني الأعدادي 2024 التي ينتظرها الجميع من مختلف المحافظات، ويرغبون في معرفتها للانتقال إلى الصف الثالث الاعدادي بكل راحة وطمأنينة لمواصلة المرحلة التعليمية الإعدادية.