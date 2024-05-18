“منحة 15000 دينار جزائري هُنـــا” التسجيل في منحة البطالة بالجزائر 2024 والشروط اللازمة anem.dz

منحة البطالة، من أجل مساندة أصحاب الظروف المادية والاجتماعية الصعبة وتحقيق العدالة والقضاء على الفقر، قامت الحكومة الجزائرية بإطلاق العديد من برامج الدعم الاجتماعي التي تساعد على توفير دخل للمحتاجين، ومن أهم هذه البرامج منحة البطالة التي يتم صرفها للعاطلين عن العمل الذين ليس لديهم ما يكفي للإنفاق على نفسهم وذويهم، واليوم سنقدم لكم في هذا المقال طريقة التقديم على منحة البطالة والشروط المطلوبة للحصول على المنحة.

التسجيل في منحة البطالة بالجزائر 2024

منحة البطالة هي منحة يستفيد منها الآلاف من الجزائريين حيث تصرف لهم الحكومة دخل شهري يساعدهم على تلبية احتياجاتهم في ظل ارتفاع الأسعار وغلاء المعيشة مما يوفر لهم حياة كريمة لا يعانون فيها من الفقر والحاجة، وقد أتاحت وزارة الشؤون الاجتماعية إمكانية التقديم على المنحة الكترونيا عبر اتباع عدد من الخطوات البسيطة نوضحها لكم بالتفصيل فيما يلي :

الدخول الى موقع الوكالة الوطنية للتشغيل من خلال الضغط على هذا الرابط.

من بين الخيارات المتاحة اضغط على “منحة البطالة”.

للتسجيل عليك إدخال كافة البيانات المطلوبة بشكل صحيح.

بعدها قم برفع المستندات اللازمة لاستكمال التقديم.

اضغط على “ارسال” لتقديم الطلب.

ستقوم الجهات المختصة ببحث الطلب والبت فيه ثم الرد عليك في أقرب وقت.

شروط الاستفادة من منحة البطالة

للحصول على منحة البطالة ينبغي أن تتوافر في المتقدم الشروط المطلوبة والتي وضعتها الوكالة والوطنية للتشغيل، وهذه الشروط هي :