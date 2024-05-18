شاهد أولاً… مسلسل المتوحش الحلقة 34 Yabani مترجمة على قصة عشق والقنوات الناقلة

مسلسل المتوحش الحلقة 34، يعتبر مسلسل المتوحش من الإنتاجات السينمائية البارزة التي تحظى بشعبية واسعة في تركيا، حيث يترقب الملايين من المشاهدين حول العالم طرح كل حلقة جديدة منه، وفي هذا السياق يأتي الإعلان عن ترجمة الحلقة 34 وعرضها على مجموعة واسعة من القنوات الناقلة، مما يجعلها متاحة للجمهور بشكل أكبر وأوسع يقدم المسلسل تجربة مشاهدة مميزة تأسر القلوب وتثير الفضول، حيث يتابع الجمهور مغامرات شخصياته المثيرة وتطورات القصة التي تتخذ منعطفات مفاجئة ومثيرة لم يقتصر الإقبال الكبير على تركيا، فقط بل تجاوز الحدود ليشمل جمهور دولي واسع، مما يجعل هذا المسلسل ظاهرة ثقافية تجتاح عدة بلدان.

مسلسل المتوحش الحلقة 34

مساء يوم السبت الموافق الثامن عشر من مايو ستتوفر الحلقة 34 من مسلسل المتوحش، مما يعني أننا على موعد مع لحظات مثيرة و مشوقة عبر شاشات فوكس تى فى التركية يتوقع أن تكون هذه الحلقة قوية ومثيرة، حيث سنشهد العديد من الأحداث المشوقة والمثيرة.

يعتبر مسلسل المتوحش من بين أفضل المسلسلات التي تعرض في تركيا حاليا، وقد نجح في تحقيق نسب مشاهدة عالية بمعدلات ملحوظة ومن بين العوامل التي ساهمت في نجاحه هو عرضه الأسبوعي عبر شاشات فوكس تى فى التركية.

القنوات الناقلة لمسلسل المتوحش

يعرض المسلسل التركي المحبوب المتوحش كل يوم سبت في تمام الساعة الثامنة مساءا بتوقيت المملكة العربية السعودية والثامنة مساءا بتوقيت القاهرة، حيث يتم نقله عبر القنوات التي تبث على الأقمار الصناعية التالية:

القمر الصناعي: نايل سات

التردد: 11034

معدل الاستقطاب: أفقي

معدل التصحيح: 5/6

معدل الترميز: 27500

كما يمكن مشاهدته على القمر الصناعي الآخر نايل سات عبر التردد التالي:

التردد: 12034

معدل الترميز: 27500

معدل الاستقطاب: أفقي

جودة الصورة: عالية الدقة (HD)

أو يمكن متابعته على القمر الصناعي عرب سات عبر التردد التالي: