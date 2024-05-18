“لو راجل كل” طريقة عمل المقلوبة بوصفة ولا أروع

تعد المقلوبة من الأكلات الشهيرة جدا وخاصة في الدول العربية الأسيوية، ومنها المطبخ الأردني والسوري والسعودي، كما أن هناك عدة طرق لعمل أكلة المقلوبة، وفيما يلي طريقة عمل المقلوبة الذيذة:

المقادير اللازمة لعمل المقلوبة

– 1 كيلو لحم ضأن أو بقر مفروم.

– 1 كيلو باذنجان مقلي مقطع إلى شرائح.

– 1 كيلو بصل مفروم.

– 4 حبات طماطم مقطعة إلى شرائح.

– 1 ملعقة كبيرة بهارات مشكلة (ملح، فلفل أسود، زعتر، كمون).

– 2 ملعقة كبيرة سمن أو زيت.

طريقة عمل المقلوبة

سخني السمن أو الزيت في قدر كبير على نار متوسطة. أضيفي البصل المفروم واطهيه حتى يصبح لونه ذهبي. أضيفي اللحم المفروم وقلبي المكونات حتى ينضج اللحم تماماً. أضيفي البهارات المشكلة وقلبي المكونات. رتبي شرائح الباذنجان في قاع القدر بشكل متساو. ضعي الطماطم المقطعة فوق البطاطس. أضيفي اللحم المطهو فوق الطماطم. غطي القدر وطهي المقلوبة على نار هادئة لمدة ساعة إلى ساعة ونصف. قدمي المقلوبة ساخنة مع الأرز أو الخبز العربي.

مزيد من التفاصيل حول طريقة إعداد المقلوبة

والآن نتعرف على المزيد من التفاصيل حول طريقة إعداد أكلة المقلوبة:

اختيار اللحم:

– يمكن استخدام لحم الضأن أو البقر المفروم. بشكل عام، لحم الضأن أكثر شعبية في المطبخ العربي.

– تأكد من أن اللحم طازج ونظيف وخالي من الشوائب.

تحضير الباذنجان:

– استخدم باذنجان طازج ومتوسطة الحجم.

– قطّع الباذنجان إلى شرائح بسمك حوالي 1/2 إلى 1 سنتيمتر.

– اغسل الشرائح جيدًا بالماء البارد إزالة النشا الزائد.

تحضير البصل والطماطم:

– قطّع البصل إلى شرائح رفيعة.

– قطّع الطماطم إلى شرائح بسمك حوالي 1/2 سنتيمتر.

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