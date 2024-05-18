“25 مليون دينار” شروط قرض مصرف الرافدين rafidain-bank.gov.iq وخطوات الحصول عليه

مصرف الرافدين واحد من أهم المصارف بالعراق التي تقدم الكثير من الخدمات للمواطنين، ومن بين الخدمات المقدمة قرض مصرف الرافدين للمشاريع الصغيرة وهذا لمساعدة المواطنين على تأسيس مشروع وتوسيع الدخل للأسرة وتحقيق حياة كريمة للمواطنين، ولمعرفة المزيد حول القرص وكيفية التقديم وقيمته يجب متابعة المقال التالي.

الحصول على قرض مصرف الرافدين

قرض مصرف الرافدين واحد من أهم القروض المقدمة التي تساعد على إنشاء مشروع صغير، حيث يقدم المصرف قرض بمبلغ 25 مليون دينار ويتم السداد على مدة تصل إلى 6 سنوات، ويتم الحصول على القرض من خلال اتباع الخطوات التالية:

يتم التقديم بشكل ورقي عن طريق الذهاب لإحدى الفروع الخاصة بالمصرف على مستوى دولة العراق.

في حالة إذا كنت من الخاضعين إلى الفئات المعلن عنها يتم الحصول على قبول طلب.

يجب تقديم الأوراق الملكية الخاصة بالمشروع للموافقة على التمويل.

في حالة الموافقة على الطلب يتم التواصل مع المصرف والمتقدم على الرقم المسجل لإمكانية الحصول على مبلغ القرض.

شروط الحصول على قرض مصرف الرافدين

أوضحت الجهات المعنية من مصرف الرافدين شروط الحصول على القرض وتأتي الشروط على النحو التالي:

يشترط أن يكون المتقدم عراقي الجنسية.

تقديم الأوراق والمستندات المطلوبة لعملية التقديم وعلى رأسها الهوية الوطنية على أن تكون سارية لمدة لا تقل عن 6 شهور.

يتم تقديم القرض لأصحاب المحلات التجارية و الحرفيين بالإضافة إلى صغار التجار والمتقاعدين وأصحاب المهن الحرة.

تبلغ قيمة القرض 25 مليون دينار عراقي بفائدة تبلغ 6%.

كما تأتي مدة سداد القرض 6 سنوات على أن يتم السداد بشكل شهري مع إعطاء مهلة 6 شهور إمهال .

يشترط الحصول على القرض وجود ضامن على أن تتوفر به الشروط الآتية: أن يكون الضامن موظف مدني أو عسكري ويتم صرف الراتب من خلال مصرف الرافدين. رهن عقاري قيمته تتعدى 25% من قيمة القرض.



الفئات المستهدفة للحصول على قرض مصرف الرافدين

أوضح مصرف الرافدين الفئات التي تستحق الحصول على الدعم المقدم، والتي جاءت على النحو التالي: