فريد يكتشف مرض سيران.. مسلسل طائر الرفراف الحلقة 70 مدبلجة اليوم على mbc 4 ومنصة شاهد vip

مسلسل طائر الرفراف الحلقة 70، بمرور الوقت أصبحت المسلسلات التركية جزء لا يتجزأ من ثقافة البث التلفزيوني ويعد مسلسل طائر الرفراف واحدا من تلك الأعمال الدرامية التي تحظى بشعبية كبيرة بين محبي الدراما التركية، وخاصة بين الجمهور العربي الذي ينتظر بفارغ الصبر كل حلقة جديدة في الواقع، يبحث العديد من عشاق المسلسلات عن حلقة رقم 70 من طائر الرفراف مترجمة للعربية بعد أن أثارت الأحداث المشوقة والمثيرة في الحلقات السابقة فضولهم وشغفهم لمعرفة الأحداث الجديدة

وبينما ينتظر الجمهور العربي عرض الحلقة 70 والقنوات التي تبثها يتساءلون أيضا عن مصير شخصياتهم المفضلة وتطورات القصة في الحلقات القادمة، تجمع الدراما التركية بين الإثارة والتشويق والرومانسية مما يجعلها محط أنظار الملايين حول العالم.

مسلسل طائر الرفراف الحلقة 70

المسلسل الشهير لطائر الرفراف يعرض على قناة ستار تي في التركية كل يوم جمعة في تمام الساعة الثامنة مساءا بتوقيت تركيا، يترقب المشاهدون بفارغ الصبر عرض الحلقة المترجمة يوم السبت على موقع قصة عشق في تمام الساعة 12 منتصف الليل، بالإضافة إلى ذلك يتم بثها على القنوات العربية من خلال إم بي سي 4 كل جمعة في الساعة الثامنة مساءا بتوقيت المملكة العربية السعودية، شهدت الحلقة 69 من المسلسل تطورات مثيرة وأحداث ملحمية تشد انتباه المشاهدين.

تردد قناة مسلسل طائر الرفراف الحلقة 70

يتم عرض المسلسل التركي الشهير طائر الرفراف كل يوم جمعة في تمام الساعة السابعة مساءا بتوقيت القاهرة والساعة الثامنة مساءا بتوقيت المملكة العربية السعودية يتم بثه على الترددات والرموز التالية:

اسم القناة: قناة mbc4

معدل الترميز: 27500.

معامل تصحيح الخطأ: 5/6.

الاستقطاب: رأسي.

التردد: 11270.

القمر الصناعي: نايل سات.

تردد قناة ستار تي في STAR TV التركية