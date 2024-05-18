“وقتاااش الطلاب هياخدوا العطلة“ موعد عطلة الصيف 2024 بالجزائر طبقا لوزارة التربية الوطنية

Mahmoud آخر تحديث
“وقتاااش الطلاب هياخدوا العطلة“ موعد عطلة الصيف 2024 بالجزائر طبقا لوزارة التربية الوطنية
عطلة الصيف 2024
  • 1 يناير : رأس السنة الميلادية.
  • 12 يناير : رأس السنة الأمازيغية.
  • 11 ابريل – 13 ابريل : عيد الفطر المبارك.
  • 1 مايو : عيد العمال.
  • 16 يونيو – 18 يونيو : عيد الأضحى المبارك.
  • 5 يوليو : عيد الاستقلال الجزائري.
  • 7 يوليو : رأس السنة الهجرية.
  • 26 يوليو : يوم عاشوراء.
  • 15 سبتمبر : المولد النبوي الشريف.
  • 1 نوفمبر : عيد الثورة الجزائرية.
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