رابط خطوات شراء تذاكر مباراة الاتحاد وضمك في دوري روشن

تعد مباراة الاتحاد وضمك في دوري روشن السعودي من المباريات المرتقبة التي ينتظرها عشاق كرة القدم، ومن أجل حضور هذه المباراة، كما يمكنكم شراء التذاكر بسهولة عبر الإنترنت. سنقدم لكم في هذه المقالة دليلًا شاملًا حول كيفية شراء التذاكر وأسعارها وموعد المباراة.

رابط شراء تذاكر مباراة الاتحاد وضمك

يمكنك شراء تذاكر مباراة الاتحاد وضمك عبر الرابط التالي: tickets.ittihadclub.sa كما يوفر هذا الموقع واجهة سهلة الاستخدام لاختيار عدد التذاكر والفئة المناسبة حسب الأسعار المتاحة.

خطوات شراء تذاكر مباراة الاتحاد وضمك

لشراء تذاكر مباراة الاتحاد وضمك، يمكنكم اتباع الخطوات التالية:

تحديد المباراة: اختر مباراة الاتحاد وضمك من بين المباريات المتاحة. اختيار حجز التذاكر: اضغط على خيار حجز التذاكر. تحديد فئة التذاكر: اختر الفئة المناسبة لمكان جلوسك في الملعب. إدخال البيانات المطلوبة: قم بملء البيانات المطلوبة مثل الاسم والبريد الإلكتروني. تحديد طريقة الدفع: اختر طريقة الدفع المناسبة لك وأكمل عملية الدفع. انتظار تأكيد الحجز: بعد إتمام عملية الدفع، ستصلك رسالة تأكيد عبر البريد الإلكتروني تحتوي على تذاكر المباراة. يجب إظهار هذه التذاكر عند الدخول إلى الملعب.

أسعار تذاكر مباراة الاتحاد وضمك

تبدأ الأسعار من 25 ريال سعودي وتصل إلى 300 ريال سعودي، وذلك حسب الجدول التالي:

الفئة السعر سعر تذكرة GA 25 ريال سعودي سعر تذكره Premium 30 ريال سعودي سعر تذكرة فضي 150 ريال سعودي سعر تذكرة ذهبي 300 ريال سعودي

موعد مباراة الاتحاد وضمك

ستقام مباراة الاتحاد وضمك في الجولة 33 من دوري روشن السعودي يوم الخميس 23 مايو 2024. ستنطلق المباراة في تمام الساعة 9:00 مساءً بتوقيت المملكة العربية السعودية على ملعب الأمير عبدالله الفيصل.