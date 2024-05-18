الان رابط نتائج الصف الحادي عشر في الكويت 2024 الترم الثانى بالرقم المدنى موقع وزارة التربية 

نتيجة الصف الثاني عشر، داخل الكويت، 2024، حيث قامت وزارة التربية الكويتية بالإعلان عن رابط من أجل استخدامه للاستعلام عن أرقام جلوس الطلاب والطالبات في امتحانات الثانوية العامة للعام الدراسي 2023/2024،و تم إطلاق هذا الرابط قبيل بدء الامتحانات في المدارس، ويعتبر رقم الجلوس من الأمور الضرورية التي يجب على الطلاب معرفتها لمعرفة لجنة الامتحان التي سيؤدون فيها الامتحان ورقم المقعد الخاص بهم،و تأتي هذه الخطوة ضمن جهود الوزارة لتسهيل الوصول إلى الخدمات التعليمية من خلال تطبيق “سهل”، والذي يوفر العديد من الخدمات الإلكترونية للطلاب بشكل سريع وسهلا، بما في ذلك خدمة معرفة رقم الجلوس.

رابط الحصول على رقم جلوس طلاب الصف الثاني عشر:

يتيح الموقع الرسمي لوزارة التربية الكويتية لطلاب الصف الثاني عشر الاطلاع على أرقام جلوسهم بسهولة ويسر. يتم توفير خدمة الاستعلام عن أرقام الجلوس لتمكين الطلاب من معرفة مواقعهم في قاعات الاختبار ولجانهم، يمكن اتباع الخطوات التالية للوصول إلى الأرقام:

1. زيارة الموقع الرسمي لوزارة التربية الكويتية على الإنترنت.

2. الانتقال إلى صفحة “الاستعلامات” المتاحة على الموقع.

3. النقر على خيار “أرقام الجلوس” في القائمة.

4. تحديد المرحلة الدراسية للطلاب

4. تحديد المرحلة الدراسية للطلاب 5. إدخال اسم الطالب واسم المدرسة التي ينتمي إليها.

6. الانتظار لبضع لحظات حتى يتم تحميل الصفحة التي تحتوي على بيانات الطالب ورقم جلوسه.

نتيجة الصف الحادي عشر في الكويت

أعلنت وزارة التربية الكويتية عن رابط نتائج الصف الحادي عشر للعام الدراسي الحالي 2024، وذلك للترم الثاني الدور الأول. يمكن للطلاب والطالبات الانتظار لإعلان نتائج الامتحانات للتحقق من مستواهم التعليمي والتأكد من إمكانية الترقية إلى الصف الثاني عشر،و تؤكد الوزارة أن النتائج ستُعلن بعد انتهاء عملية تصحيح الاختبارات بنزاهة وشفافية.