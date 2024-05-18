الإعلان الأول.. مسلسل صلاح الدين الأيوبي الحلقة 25 على فيديو لاروزا باللغة العربية وعلى قناة TRT التركية

مسلسل صلاح الدين الأيوبي الحلقة 25، مازالت جماهير الدراما التركية تنتظر بشغف موعد بث الحلقة الجديدة من مسلسل صلاح الدين الأيوبي إذ تتطلع لمتابعة استمرارية الأحداث التي تم تقديمها في الحلقات السابقة، يعتبر هذا المسلسل مصدر إثارة للمشاهدين بفضل اللحظات المشوقة والمثيرة التي تقدم فيه، مما يثير اهتمامهم ويجعلهم يترقبون الأحداث القادمة بشغف يقدم المسلسل رؤية فريدة لتاريخ حقبة مهمة في تاريخ الأمة العربية والإسلامية، حيث تمتزج الأحداث بالتفاصيل التاريخية المحكمة وتسلط الضوء على الأثر الذي تركته في انتشار الدول المستعمرة في المنطقة في تلك الحقبة.

مسلسل صلاح الدين الأيوبي الحلقة 25

مسلسل صلاح الدين الأيوبي الحلقة 25 يعتبر واحد من أبرز الأعمال التركية في الوقت الحالي ، حيث تعاني الدراما من نقص كبير في الأعمال التاريخية الضخمة التي تروي قصص وحياة الشخصيات التاريخية البارزة، يعد صلاح الدين الأيوبي واحد من القادة العرب النادرين الذين تركوا بصمة في التاريخ، مما أسهم في جذب ملايين المشاهدين داخل وخارج تركيا ونظرا لأهمية هذا المسلسل، فإن مواعيد عرض الحلقات تثير اهتمام الكثيرين لذا ينتظر بفارغ الصبر عرض الحلقة المقبلة على شاشة TRT1 التركية يوم الاثنين القادم في تمام الساعة الثامنة مساءا بتوقيت تركيا.

القنوات الناقلة لمسلسل صلاح الدين الأيوبي

المسلسل التركي الشهير صلاح الدين الأيوبي يعرض في مساء كل يوم اثنين على القنوات المخصصة، حيث تكون البث عند الساعة الثامنة مساء بتوقيت القاهرة والثامنة بتوقيت المملكة العربية السعودية لمعرفة التفاصيل حول الترددات يمكن الاطلاع على البيانات التالية:

التردد: 11034

معدل الاستقطاب: أفقي

معدل التصحيح: 5/6

معدل الترميز: 27500

التردد الثاني

التردد: 12034

معدل الترميز: 27500

معدل الاستقطاب: أفقي

جودة القناة: HD

القمر الصناعي عرب سات