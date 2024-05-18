ح 161 حصريا… مسلسل المؤسس عثمان الحلقة 161 مترجمة Kuruluş Osman علي ايجي بست وقناة الفجر الجزائرية

مسلسل المؤسس عثمان الحلقة 161، تعرف العديد من الأشخاص حول العالم على قصة مؤسس الدولة العثمانية والتحديات الكبيرة التي واجهها خلال حياته، وذلك من خلال المسلسل التركي الذي حقق نجاحا كبيرا، حيث نجح في تجسيد الأحداث والتفاصيل بطريقة دقيقة وواقعية يتساءل الكثيرون اليوم عن موعد مسلسل المؤسس عثمان الحلقة 16، ويتوقع الجمهور أن تكون هذه الحلقة مثيرة للغاية

حيث من المتوقع أن تتناول المزيد من التفاصيل حول حياة المؤسس ورحلته في بناء دولته ومواجهتها للتحديات والمخاطر التي واجهته، يعتبر هذا المسلسل فرصة للمشاهدين لفهم الخلفية التاريخية والسياسية لنشأة الدولة العثمانية وأهم الأحداث التي شكلت تاريخها،

مسلسل المؤسس عثمان الحلقة 161

يتطلّع الجمهور إلى معرفة موعد عرض الحلقة 161 من مسلسل المؤسس عثمان، حيث يسعى المشاهدون لمتابعة تطورات الأحداث ومعرفة المزيد عن الأحداث الجديدة التي ستقدم في هذه الحلقة وتأتي مواعيد عرض الحلقة كما يلي:

على قناة atv التركية من المقرر عرض الحلقة اليوم الأربعاء في تمام الساعة 8 مساءا بتوقيت جمهورية مصر والمملكة السعودية.

قناة الفجر الجزائرية تخطط لعرض الحلقة في تمام الساعة 11 مساءا يوم الخميس.

قناة مصر أم الدنيا والصعايدة تحدد موعد عرض الحلقة يوم الخميس في تمام الثانية عشر مساءا.

القنوات الناقلة لمسلسل المؤسس عثمان الحلقة 161

هناك العديد من القنوات التي توفر لمشاهديها فرصة متابعة أحداث مسلسل المؤسس عثمان المثير، ولتحميل هذه القنوات بسهولة على جهازك ينصح باستخدام الإحداثيات التالية:

تردد قناة الفجر الجزائرية على النايل سات

القمر الصناعي: النايل سات.

التردد: 12034.

معدل الاستقطاب: عمودي.

معدل الترميز: 27500.

معامل تصحيح الخطأ: ¾.

تردد قناة الفجر الجزائرية على عرب سات

التردد: 11034.

معدل الترميز: 27500.

معدل الاستقطاب: عمودي.

معامل تصحيح الخطأ: ⅚.

تردد قناة atv التركية على النايل سات