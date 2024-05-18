أقوى تحديث اسطوري.. تحديث ببجي 3.2 pubg mobile الجديد

تتميز لعبة ببجي بالشعبية الواسعة والكبيرة بين الشباب في جميع انحاء العالم عامة، وفي الشرق الوسط خاصة حيث يتنافس الكثير من اللاعبين علي الفوز ب winner winner chicken dinner، ويتم عمل الكثير من المسابقات حول العالم بجوائز مالية ضخمة للفائزين والمحترفين في هذه اللعبة، ولذلك يترقب العديد من اللاعبين بتحديث ببجي موبايل الجديد لمعرفة التحسينات والمميزات الجديدة في جو من التشويق والحماس وفي مقالنا اليوم نقدم لكم تفاصيل التحديث الجديد.

تحديث ببجي 3.2 pubg mobile الجديد

أعلنت الشركة المطورة للعبة الشهيرة ببجي عن تحديثها الجديد والذي يتميز بالعديد من المميزات التي سنذكرها فيما يلي:

تم تحسين جودة الرسومات والألوان لمنح اللاعبين تجربة بصرية ووضح كبير لا تقارن بأي شيء آخر لتصبح اللعبة واقعية أكثر من أن تكون مجرد لعبة افتراضية.

تم تحديث ترسانة الأسلحة وتوفير اسكنات جديدة ومبدعة حيث توفر للاعبين شكل أكثر روعة للأسلحة وقوة أكبر تؤثر علي أعداءهم بشكل أسرع.

كما تم توفير مودات جديدة يتم تغييرها باستمرار حيث يتميز كل مود بامتيازات جديدة كمود الطيران ومود بساط علاء الدين وحالياً يتم بث مود الإنسان الآلي والطيران.

لمزيد من التجديد والحماس والتشويق يتم اضافة خرائط جديدة وواسعة لتنمية حس الاستكشاف عند كل لاعب .

توفير فريمات جديدة وعالية كفريم 120 للأندرويد والايفون حتي يستطيع اللاعبون ممارسة اللعبة بدون أي تقطيع وبجودة عالية وسريعة.

تحميل تحديث ببجي موبايل الجديد

يتحمس الكثير من الشباب عن الاعلان عن نزول تحديث جديد لببجي موبايل ومن خلال السطور القادمة نوضح لكم كيفية تنزيل التحديث :