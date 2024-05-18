بشرى للمتقاعدين في عموم العراق! زيادة 100.000 دينار فوري من مصرف الرافدين!

بشرى سارة لجميع المتقاعدين زيـادة 100.000 ديـنار فـوري مصرف الرافدين، وزارة المالية العراقية تزف خبر سار عن سلم الرواتب للمتقاعدين 2024 عموم محافظات العراق، وذلك حرصًا من الجهات المسؤولة على تخفيف أعباء الحياة على المواطنين، بالإضافة إلى مساعدتهم للحصول على الالتزامات التي يحتاجون إليها، ويجب أن نوضح أن تلك الزيادة تكون للأشخاص الذين تقل رواتبهم عن مليون دينار.

سلم رواتب المتقاعدين في العراق

قامت وزارة المالية العراقية بالتصريح عن سلم رواتب المتقاعدين في العراق، وقد جاء على النحو الآتي:

أولًا من المقرر أن المتقاعدين الذين كانوا يحصلون على 550 ألف دينار، سوف يصبح يكون راتبهم 650 ألف دينار.

كذلك من كان راتبه قبل الزيادة 700 ألف دينار، سوف يصبح راتبه 800 ألف دينار.

وأيضًا في حالة كان الراتب قبل الزيادة 900 ألف دينار، سوف يبلغ بعد الزيادة مليون دينار.

والجدير بالذكر أن الجهات المعنية وضحت أن هذه الزيادة لا تشمل الأشخاص الذين وصلت رواتبهم لأكثر من مليون دينار.

خطوات الاستعلام عن رواتب المتقاعدين بالعراق

يمكن لكافة المواطنين الاستعلام عن الرواتب بمنتهى السهولة عن طريق اتباع بعض الخطوات البسيطة، والتي سوف نعرضها لكم فيما يلي:

أولًا يجب الدخول إلى الموقع الرسمي الخاص بوزارة المالية العراقية.

بعدها يتم تحديد اختيار الاستعلام عن رواتب المتقاعدين، وذلك من قائمة خدمات الموقع.

كذلك تحتاج كتابة وإدخال البيانات المطلوبة.

وأخيرًا يجب عليك الضغط على زر استعلام، وسوف يتم عرض الراتب الخاص بك بعد الزيادة.

شروط الحصول على راتب التقاعد

تتمثل شروط الحصول على هذا رواتب التقاعد فيما يلي: