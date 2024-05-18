كشوفات “مظلتي” جاهزة! استعلم عن اسمك في دفعة الرعاية الاجتماعية الأخيرة 2024!

يمكن تنزيل اسماء المشمولين في الرعاية الاجتماعية الوجبة الاخيرة 2024 كشوفات مظلتي وزارة العمل بكل سهولة، حيث أن وزارة العمل والشؤون الاجتماعية قامت بالإعلان عن الرابط الذي يمكن من خلاله معرفة أسماء المستفيدين، حيث بدء الكثير من الأشخاص يبحثون عن هذا الرابط بالإضافة إلى أن العديد من الأسر يسعون للفوز بالقبول في هذا البرنامج الرائع وذلك للاستفادة من الدعم المالي الذي يتم تقديمه شهريًا من الحكومة وأيضًا وزارة العمل العراقية، وسوف نوضح أهم المعلومات المتعلقة بهذا البرنامج خلال مقالنا.

أسماء المشمولين بالرعاية الاجتماعية 2024 الوجبة السابعة

أعلنت وزارة العمل والشؤون الاجتماعية في العراق في الأشهر الماضية عن بدء التسجيل داخل الدفعة السابعة من الوجبة الأخيرة للرعاية الاجتماعية، وقد انتشرت الأخبار المتعلقة بإعلان الوزارة عن اسماء المشمولين في الرعاية الاجتماعية الوجبة الاخيرة 2024 خلال الأيام القادمة، وذلك من خلال الرابط الخاص بالوزارة، ومن المقرر أن الدفعة القادمة سوف تتضمن آلاف الأسر العراقية المستحقة للدعم والتي تقطن في مختلف محافظات العراق.

خطوات تنزيل أسماء المشمولين بالرعاية الاجتماعية 2024

يمكن لجميع المواطنين العراقيين معرفة اسماء المشمولين في الرعاية الاجتماعية الوجبة الاخيرة 2024 كشوفات مظلتي وزارة العمل، حيث أنه سوف يتم الاعلان عن تلك الكشوفات بشكل رسمي خلال الأيام القادمة، ويمكنكم تنفيذ بعض الخطوات البسيطة التي من خلالها سوف تمكنكم من معرفة أسماء المقبولين في الرعاية: