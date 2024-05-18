تردد قناة ssc تحديث 2024 .. استقبله الآن لمتابعة أهم البطولات الرياضية

قناة SSC هي إحدى القنوات الرياضية البارزة التي ظهرت لتلبية الشغف الرياضي المتزايد في العالم العربي، وتميزت بتقديم محتوى رياضي شامل يغطي مختلف البطولات المحلية والدولية، مما جعلها وجهة رئيسية لعشاق الرياضة، وبفضل استراتيجيتها في نقل المباريات والتحليلات الحصرية، أصبحت القناة مصدراً رئيسياً للمعلومات الرياضية والتغطية المباشرة للأحداث، مقدمة بذلك تجربة مشاهدة مميزة تجمع بين الجودة والتنوع في المحتوى الرياضي.

تردد قناة ssc

مع إقتراب تنقل مباراة الهلال والنصر بدوري روشن، وأيضاً نهائي كأس الملك في نهاية شهر مايو الجاري، زاد البحث عن تردد قناة ssc التي سوف تنقل تلك المباريات بشكل حصري وبجودة فائقة، لذا نوضح بياناتها للراغبين في متابعة تلك المباريات، ومتابعة ما تعرضه القناة من محتوى رياضي حصري ومميز، وبياناتها عبر الأقمار المختلفة هي كالتالي:

القمر الصناعي: نايل سات.

تردد القناة: 12523.

معامل تصحيح الخطأ هو 5/6.

معدل الترميز 27500.

الاستقطاب: عمودي.

تردد أخر

الترد هو: 12418.

معامل تصحيح الخطأ: ⅚.

معدل الترميز: 27500.

الاستقطاب: أفقي.

اسم القمر الصناعي: بدر سات.

نبذة عن قناة ssc

قناة ssc الرياضية واحدة من أهم القنوات الرياضيه في العالم العربي حيث تتخصص القناة في تقديم تغطية شاملة للأحداث الكبرى، ومنذ انطلاقها نجحت في بناء سمعة قوية بفضل استراتيجيتها المبتكرة في نقل المباريات بشكل مباشر وحصري، مما جعلها من القنوات الأكثر مشاهدة في المنطقة، وتغطي قناة SSC مجموعة واسعة من الرياضات مثل كرة القدم، كرة السلة، سباقات السيارات، والتنس، وتبث بطولات مهمة مثل دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين وكأس خادم الحرمين الشريفين، بالإضافة إلى ذلك، تقدم القناة برامج تحليلية وترفيهية تستضيف نخبة من الخبراء، مثل برنامج “الجولة” و”تحليل المباريات”، وتسعى القناة دائماً للابتكار في تقنيات البث لتعزيز تجربة المشاهدة.