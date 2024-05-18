«الفرخة بكام» انخفاض غير متوقع في اسعار الدواجن اليوم السبت 18 مايو 2024 في جميع الاسواق والمحلات

انخفاض جديد في اسعار الدواجن اليوم في مصر بجميع أنواعها، بعد سيطرة وقضاء الحكومة على موجة غلاء الأسعار، وأيضاً بالتزامن وصول الدفعة الثانية من صفقة رأس الحكمة، فلقد تراوح سعر كيلو الفراخ في الأسواق ما بين 80 إلى 90 جنيه، وذلك وفقاً للائحة الأسعار التي تم إعلانها من قِبل رئيس شعبة الدواجن المصرية.

اسعار الدواجن اليوم السبت في مصر

شهدت اسعار الدواجن اليوم السبت الموافق 18 مايو 2024 في مصر تراجعاً كبيراً، فنظراً للظروف الاقتصادية شهد أسعار الدواجن تذبذباً ملحوظاً في الآونة الأخيرة، حيث سجل كيلو الفراخ البيضاء في المحلات نحو 80 جنيه لتباع إلى المستهلك بهذا السعر، كما بلغ كيلو الفراخ البلدي الآن 110 جنيه، ومن الجدير بالذكر فقد تراوح سعر كيلو صدور البانيه في المحلات بين 85 جنيه إلى 100 جنيه، بينما استقر سعر كيلو أوراك الفراخ في المزارع عند 80 جنيه.

أسعار الفراخ في المزارع

يعد البروتين الحيواني من العناصر الهامة لبناء الجسم للكبار وبالأخص للأطفال، ونظراً لمذاقها الرائع والخفيف فغالب المواطنين يفضلون شرائها عن اللحوم الحيوانية، لذلك يبحثون دائما عن أسعارها، وطبقاً لما جاء فإن أسعار الفراخ اليوم هي كالتالي: