بضغطة زر! استعلم عن درجات السادس الابتدائي الدور الأول 2024 بسهولة من خلال موقع وزارة التربية العراقية أو نتائجنا!

من أكثر المواضيع التي يتساءل عنها أولياء الأمور والطلاب في هذا الوقت هي لينك استخراج نتائج السادس الابتدائي الدور الاول 2024، حيث اقتربت وزارة التربية والتعليم العراقية من انتهاء مرحلة التصحيح وتجميع الدرجات، وبعد ذلك تقوم الوزارة برفع درجات الطلاب على الموقع الرسمي الخاص بها وتعلن ظهورها، وذلك حتى يتمكن الطلاب من الحصول على درجاتهم بشكل سهل وسلس، وسوف نذكر طريقة استخراج نتائج السادس الابتدائي خلال مقالنا.

لينك استخراج نتائج السادس الابتدائي الدور الاول 2024

يمكن لكافة الطالبات والطلبة من جميع محافظات دولة العراق العمل على استخراج نتائج السادس الابتدائي الدور الاول 2024، وذلك عن طريق موقع نتائجنا التابع إلى وزارة التربية والتعليم العراقية، وسوف نوضح الخطوات التي يجب عليك اتباعها للحصول على هذه النتيجة فيما يلي:

أولًا يتم الدخول إلى موقع وزارة التربية والتعليم العراقية.

أو الدخول إلى موقع نتائجنا.

ثم اختر قسم الامتحانات من الصفحة الرئيسية.

بعدها اختر أيقونة الاستعلام عن النتائج.

ثم حدد السنة والمرحلة الدراسية.

كذلك يجب إدخال جميع بيانات الطالب.

وأخيرًا انقر على زر استعلام، وسوف تظهر نتيجة الطالب على الشاشة.

نتائج السادس الابتدائي 2024 في العراق

أوضحت وزارة التربية والتعليم العراقية الخطوات التي يمكن من خلالها استخراج نتائج السادس الابتدائي الدور الاول 2024، وذلك عن طريق الموقع الإلكتروني الرسمي التابع لها كذلك صرحت الوزارة أنها في الوقت الحالي تقوم بالإشراف على عمليات التصحيح والمراجعة، وذلك حتى تتأكد من أن تلك العملية تتم بشفافية ودقة عالية من اللجان المتخصصة، والجدير بالذكر أن الامتحان لا تزال قائمة في مجموعة من المحافظات وسوف تظهر النتائج الخاصة بالطلاب في هذه المحافظات فور الانتهاء من الاختبارات مباشرةً، حيث تظهر النتائج في كل محافظة بصورة منفردة.