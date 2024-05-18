بوابة التعليم الأساسي..… الاستعلام عن نتيجة الشهادة الابتدائية 2024 بالاسم ورقم الجلوس

الاستعلام عن نتيجة الشهادة الابتدائية 2024، انتهت امتحانات نهاية العام لطلاب مرحلة التعليم الأساسي سواء صفوف النقل أو الشهادات، حيث أنهى طلبة الصف السادس الابتدائي امتحاناتهم اليوم الأربعاء 15 مايو الجاري وكان آخر اختبار في مادة الرياضيات بفروعها الجبر والهندسة، بعد أن بدأت الامتحانات يوم الخميس الموافق التاسع من نفس الشهر تمت الامتحانات تحت إشراف لجان مراقبة منظمة أشرفت عليها المديريات التعليمية في كل محافظة على حدى مع انتهاء الامتحانات،

بدأ العد التنازلي للإعلان عن موعد ظهور نتيجة الصف السادس الابتدائي لعام 2024، تأتي هذه الفترة بالتزامن مع بدء إجازة نهاية العام الدراسي ما يجعل الترقب والانتظار للنتائج أكثر إثارة وقلقا بين الطلاب وأولياء الأمور.

الاستعلام عن نتيجة الشهادة الابتدائية 2024

بعد اعتماد نتائج طلاب محافظة القاهرة من قبل مدير إدارة التربية والتعليم يمكن لأبنائنا الطلاب الاطلاع على نتائجهم باتباع الخطوات التالية:

يجب أولاً التوجه إلى الموقع الإلكتروني الرسمي لبوابة التعليم الأساسي لمحافظة القاهرة. يجب على الطالب إدخال الرقم القومي الخاص به، والذي يتكون من 14 رقما. بعد ذلك، يجب اختيار المرحلة الدراسية التي ينتمي إليها الطالب وهي المرحلة الابتدائية. في هذه الخطوة يتم تحديد الصف الدراسي للطالب وهو الصف السادس. ثم يتم اختيار العام الدراسي الحالي. أخيرا يجب تحديد الفصل الدراسي الثاني للحصول على النتائج.

نتيجة 6 ابتدائي الترم الثاني 2024

باتباع الخطوات السابقة سيتمكن طلاب الصف السادس الابتدائي من معرفة نتائجهم بسهولة ويسر، تعتبر هذه الإجراءات جزءا من الجهود المستمرة لتسهيل عملية الحصول على النتائج وتعزيز الشفافية في العملية التعليمية، كما تساعد هذه الخطوات في ضمان وصول الطلاب وأولياء الأمور إلى المعلومات بشكل مباشر ودقيق.