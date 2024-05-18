متى عيد الاضحى 1445 العد التنازلي السعودية؟

تزايدت التساؤلات حول متى عيد الاضحى 2024 العد التنازلي بالتزامن مع اقتراب حلول عيد الأضحى المبارك الذي تحتفل به الأمة الإسلامية، كما أن عيد الأضحى يأتي في اليوم العاشر من شهر ذي الحجة، الأمر الذي يجعل هناك تساؤلات كثيرة حول عدد الأيام المتبقية على حلول عيد الأضحى.

متى عيد الاضحى 2024 العد التنازلي

لا يتبقى سوى أيام قليلة على مجيء عيد الأضحى المبارك، هذا ومن المتعارف عليه أنه يأتي في اليوم العاشر من شهر ذي الحجة، حيث يوافق يوم 16 يونيو 2024م، كما ينتهي العيد في يوم 20 يونيو 2024، أي يتبقى أقل من 30 يوم وتنطلق أيام عيد الأضحى المبارك.

عيد الأضحى

لقد شرع الدين الإسلامي عيدين خلال العام الواحد وهما عيد الفطر وعيد الأضحى، كما أن عدد أيام عيد الأضحى 4 أيام حيث يُعرف اليوم الأول باسم يوم النحر، أما الأيام الثلاثة المتبقية من عيد الأضحى تُعرف باسم أيام التشريق.

كما أن المسلمين يحتفلون بالعيد من خلال الزيارات والخروجات مع الأهل والأصدقاء في المتنزهات والشواطئ وغيرها، مما يساهم في انتشار السعادة والبهجة في قلوب جميع المسلمين، بالإضافة إلى الاستمتاع بأيام الإجازة سواء الموظفين أو الطلاب وغيرهم من مختلف الفئات.

يوم عرفة

هذا اليوم يعد من أعظم أيام الدنيا وهو يسبق أول أيام عيد الأضحى، كما أن جميع المسلمين ينتظرون هذا اليوم الذي يوافق اليوم التاسع من شهر ذي الحجة، هذا ويحملون دعوات كثيرة راجين الله سبحانه وتعالى تحقيقها في هذا اليوم المبارك.

موعد إجازة عيد الأضحى المبارك في السعودية

مع اقتراب حلول عيد الأضحى يتزايد تساؤل العديد حول موعد إجازة العيد للقطاع الحكومي أو الخاص، حيث أن الإجازة تبدأ من يوم عرفة الموافق يوم 9 من ذي الحجة، هذا ويتزامن هذا التاريخ مع 15 يونيو 2024 ميلاديًا، كما ستنتهي الإجازة يوم 15 من ذي الحجة والذي يوافق 21 يونيو 2024م.