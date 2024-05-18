لحظة بلحظة.. تراجع جديد في اسعار الذهب اليوم السبت 2024/5/18 في مصر بمحلات الصاغة بالمصنعية

شهدت اسعار الذهب اليوم السبت الموافق 18 مايو 2024 في مصر هبوطاً ملحوظاً في البورصة، وذلك عقب التذبذب الكبير الحادث بالأونصة في البورصة العالمية، وبالتزامن مع دخول الدفعة الثانية من صفقة رأس الحكمة إلى خزينة الدولة تراجعت الأسعار ليسجل عيار 21 الآن الذي يعد الأكثر تداولاً نحو 3160 جنيه، بينما سجلت أونصة الذهب العالمية سعر 2370 دولار أمريكي.

اسعار الذهب اليوم في مصر

بعد أزمة غلاء الأسعار العالمية والتي بناء عليها ارتفع سعر أونصة الذهب بشكل مبالغ فيه، أخيراً تراجعت اسعار الذهب اليوم السبت 18 مايو 2024 بداخل محلات الذهب، حيث شهد اليوم انخفاضاً في سعر جرام الذهب عيار 24 ليسجل 3.580 جنيه، بينما استقر عيار 21 عند سعر 3.160 جنيه، كما بلغ سعر جرام الذهب عيار 18 نحو 2.680 جنيه، في حين أصبح سعر الجنيه الذهب 25.050 جنيه، ومن ناحية أخرى فلقد بلغ حجم الطلب على المشغولات الذهبية على المستوى العالمي نحو 535 طن، وذلك أثناء الربع الأول من عام 2024.

سعر سبيكة الذهب اليوم

يعد الذهب من أهم وأشهر المعادن النفيسة التي يرغب في اقتنائها الجميع، ويعتبر من أفضل الوسائل التي يتم حفظ قيمة الأموال من خلالها، لذا هو العملة الرابحة في كل الأوقات وبجميع الأزمنة، ومن أجل هذا يقوم الكثيرون بشراء السبائك والتي تختلف أسعارها طبقاً لوزنها، وفيما يلي الأسعار بحسب ما ذكره رئيس شعبة الذهب: