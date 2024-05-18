سجل الان.. التسجيل قي مسابقة التوظيف في قطاع التربية 2024/ تعرف على الشروط المطلوبة وخطوات التقديم 

تعلن وزارة التربية والتعليم عن بدء التسجيل لمسابقة التوظيف في قطاع التربية لعام 2024 في خطوة تهدف إلى تعزيز الكوادر التعليمية ودعم جودة التعليم في الجزائر حيث تأتي هذه المسابقة كجزء من جهود الوزارة لتوفير فرص عمل للخريجين الجدد وتأمين الكفاءات اللازمة لتلبية احتياجات المدارس والمؤسسات التعليمية في مختلف أنحاء البلاد كما تمثل هذه المسابقة فرصة ذهبية للباحثين عن عمل في مجال التعليم حيث تتيح لهم الانضمام إلى فريق التدريس والمساهمة في تنشئة الأجيال القادمة.

الشروط المطلوبة للتقديم في مسابقة التوظيف في قطاع التربية

يجب أن يكون المتقدم حاملا للجنسية الجزائرية.

يجب أن يتراوح عمر المتقدم بين 22 و35 عاما.

يجب أن يكون المتقدم حاصلا على شهادة جامعية معترف بها في التخصص المطلوب.

يجب أن يكون تقدير المتقدم في الشهادة الجامعية جيد على الأقل.

يجب أن يكون المتقدم قد أتم الخدمة الوطنية أو حصل على إعفاء منها.

يجب أن يكون المتقدم لائقا صحيا للعمل في قطاع التربية.

يجب أن يكون المتقدم خاليا من السوابق الجنائية.

يفضل وجود خبرة سابقة في مجال التعليم أو التدريب.

خطوات التقديم في مسابقة التوظيف في قطاع التربية