تردد قناة ناشيونال جيوغرافيك National Geographic Channel الجديد 2024 على جميع الاقمار الصناعية

تعتبر قناة ناشيونال جيوغرافيك National Geographic Channel قناة تابعة لمؤسسة ناشيونال جيوغرافيك وتقدم أفلام وبرامج وثائقية عن الطبيعة والعلم ومع بدء بثها في عام 2009 حيث أصبحت ناشيونال جيوغرافيك أبو ظبي أفضل قناة في منطقة الشرق الأوسط لعرض البرامج التلفزيونية التي تتناول الحياة البرية والعلوم والتكنولوجيا، وعبر اسرة موقعنا سوف نعرض لكم كافة التفاصيل نحو تردد قناة ناشيونال جيوغرافيك.

قناة ناشيونال جيوغرافيك

ناشيونال جيوغرافيك هي قناة تلفزيونية مرموقة تأسست في عام 2001، وتعتبر من القنوات البارزة في عرض المحتوى الوثائقي والاستكشافي حيث تعكس القناة جمال الطبيعة وتعرض حياة الحيوانات البرية بشكل مثير ومسلي، بالإضافة إلى تسليط الضوء على الثقافات المختلفة والتطورات العلمية، وتابعت نجاحها وسمعتها القوية على مر السنين بفضل برامجها المبتكرة والمحتوى الفريد الذي تقدمه.

تردد قناة ناشيونال جيوغرافيك على النايل سات

تردد القناة : 11411.

جودة القناة: HD.

الاستقطاب: أفقي.

معدل الترميز: 30000.

معدل التصويب: 3/4.

تردد قناة ناشيونال جيوغرافيك علي العرب سات

التردد: 11526.

الاستقطاب: أفقي.

معدل الترميز: 27500.

معدل تصويب الخطأ: 5/6.

تردد قناة ناشيونال جيوغرافيك القمر الصناعي بدر سات

التردد: 11804

معامل الاستقطاب: 27500.

معدل الترميز: أفقي .

معامل تصحيح الخطأ: ¾.

برامج ناشيونال جيوغرافيك

اذا كنت من عشاق الحياة البرية والعلوم والتكنولوجيا فإن قناة ناشيونال جيوغرافيك أبوظبي تقدم لك مجموعة متنوعة من البرامج الوثائقية التي تأسر الأنظار وتعرض لك جماليات الطبيعة.