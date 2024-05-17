بإمكانيات عالية.. مواصفات سيارة فورد توروس Ford Taurus 2024

سيارة فورد توروس Ford Taurus 2024 هي سيارة سيدان تجمع بين الفخامة والأداء والتكنولوجيا، وتعكس رؤية فورد الجديدة والجريئة في عالم السيارات، تم تصميمها بالاستناد إلى ما يفضله العملاء المحليون في منطقة الشرق الأوسط، وتتميز بحضور قوي ورشاقة وسرعة استجابة، في هذا المقال سنتعرف على أهم مواصفات السيارة.

مواصفات سيارة فورد توروس Ford Taurus 2024

تتمتع سيارة فورد توروس Ford Taurus 2024 بأنها فريدة من نوعها، مما يجعلها سيارة مثالية لمن يبحثون عن الراحة والأمان والترفيه، ومن بين هذه المواصفات والمميزات التي تتمتع بها هذه السيارة كالتالي: