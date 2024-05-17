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بإمكانيات عالية.. مواصفات سيارة فورد توروس Ford Taurus 2024
سيارة فورد توروس Ford Taurus 2024 هي سيارة سيدان تجمع بين الفخامة والأداء والتكنولوجيا، وتعكس رؤية فورد الجديدة والجريئة في عالم السيارات، تم تصميمها بالاستناد إلى ما يفضله العملاء المحليون في منطقة الشرق الأوسط، وتتميز بحضور قوي ورشاقة وسرعة استجابة، في هذا المقال سنتعرف على أهم مواصفات السيارة.
مواصفات سيارة فورد توروس Ford Taurus 2024
تتمتع سيارة فورد توروس Ford Taurus 2024 بأنها فريدة من نوعها، مما يجعلها سيارة مثالية لمن يبحثون عن الراحة والأمان والترفيه، ومن بين هذه المواصفات والمميزات التي تتمتع بها هذه السيارة كالتالي:
- تعتمد فورد توروس 2024 على محرك ايكوبوست الشهير من فورد، وهو محرك بسعة 2 لتر مع شاحن توربيني وأربع اسطوانات.
- يولد هذا المحرك قوة 232 حصان وعزم 366 نيوتن متر، ويتصل بناقل حركة أوتوماتيكي من ست سرعات.
- كما تتميز هذا المحرك بكفاءة عالية في استهلاك الوقود، حيث يستهلك 15.9 كم لكل لتر، ويعمل بنظام الدفع الأمامي.
- تتميز فورد توروس 2024 بتصميم خارجي جريء وديناميكي، يجمع بين الخطوط الأنسيابية والتفاصيل العصرية.
- تحتوي المقدمة الأمامية على مصابيح LED أمامية وشبكة مميزة باللون الأسود وإضاءة ترحيبية.
- تأتي السيارة مزودة بعجلات معدنية بمقاسات مختلفة تتراوح بين 17 و19 بوصة.
- في الجزء الخلفي تم استخدام تصميم مصابيح الفرامل الرئيسية المستوحاة من سلسلة موستانج، وشعار TAURUS الكبير.
- تبلغ أبعاد السيارة 4.927 متر للطول، و1.875 متر للعرض، و1.498 متر للارتفاع، و 2.930 متر قاعدة العجلات.
- تتميز فورد توروس 2024 بتصميم داخلي فاخر ومريح، يوفر مساحة واسعة للركاب والأمتعة.
- تم تغطية المقاعد والكونسول الوسطي بجلد ألكانتارا عالي الجودة، وتم تزويدها بخاصية التعديل الكهربائي والتدفئة والتبريد.
- تحتوي السيارة على شاشة معلومات ترفيهية مقاس 13.2 بوصة تعمل باللمس، وتدعم نظام SYNC 4 من فورد، وتوفر خدمات متعددة مثل التنقل والاتصال والترفيه.
- كما تحتوي السيارة على لوحة عدادات رقمية مقاس 12.3 بوصة، وعجلة قيادة متعددة الوظائف، وفتحة سقف بانورامية، وإضاءة داخلية محيطية.
- تبلغ سعة الصندوق الخلفي 520 لتر.
- تتوفر فورد توروس 2024 بعدة ألوان مختلفة، مثل الأبيض والأسود والرمادي والأزرق والأحمر والفضي.
- كما تتوفر بعدة فئات، مثل الفئة الأولى امبيانتي، والفئة الثانية ترند، والفئة الثالثة