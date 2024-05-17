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وحش الطريق.. مواصفات سيارة YangWang U7 الكهربائية الحديثة
تعد شركة BYD من الشركات الصينية الرائدة في مجال صناعة السيارات الكهربائية، كما قامت الشركة مؤخراً بالكشف عن سيارتها الحديثة وهي Yang Wang U7، وتعتبر هذه من أحدث السيارات التي أصدرتها الشركة، حيث تأتي مواصفات سيارة YangWang U7 الكهربائية الجديدة فاخرة ومتألقة واستثنائية، ولذلك سوف نتعرف من خلال السطور القادمة على أبرز مواصفات سيارة YangWang U7 الكهربائية، وسعر في الأسواق العالمية.
مواصفات سيارة YangWang U7 الكهربائية
تعد سيارة Yang Wang U7 الكهربائية من أحدث السيارات الموجودة في السوق خلال هذه الفقرة، حيث أن السيارة من تصنيع شركة BYD، وتتمتع السيارة بالعديد من المميزات الرائعة التي نالت إعجاب الكثيرين، كما جعل الجميع يتساءل عن مواصفات سيارة YangWang U7 الكهربائية، وهي كالتالي:
- سيارة Yang Wang U7 الكهربائية تمتاز بأدائها القوي والمذهل، حيث أنها مزودة بمحركات قوية للغاية، كما تجعلها من أقوى السيارات الكهربائية الموجودة في السوق.
- أيضًا من مواصفات هذه السيارة أنها مزودة بعدد 4 محركات كهربائية تعمل عن طريق الطاقة الكهربائية.
- قوة هذه السيارة تصل إلى حوالي 1,287 حصان، وتجتمع هذه القوة الهائلة مما تساعد في تحقيق أداء استثنائي وتسارع قوي.
- السيارة مزودة ببطارية كبيرة تصل سعتها إلى حوالي 135.5 كيلووات-ساعة، كما أنها من من النوع LFP، وذلك يساعد في منح السيارة مدى طويل يصل إلى نحو 497 ميلاً (800 كيلومتر)
- وزن بطارية السيارة يصل إلى نحو 903 كجم وهو ما يمثل حوالي ثلث الوزن الكامل للسيارة الكهربائية الذي يبلغ نحو 3095 كجم.
- التصميم الداخلي للسيارة يتكون من أربعة أو خمسة مقاعد، كما تبلغ أبعادها حوالي U7 : 5265 × 1998 × 1517 مم مع قاعدة عجلات 3160 مم.
- سعر سيارة سيارة Yang Wang U7
- في إطار حديثنا عن مواصفات سيارة YangWang U7 الكهربائية، سوف نستكمل حديثنا من خلال هذه الفقرة عن سعر السيارة في الأسواق، حيث أنها من السيارات الرائدة في الأسواق هذه الفترة، كما يجعل الجميع يتساءل عن أسعارها في الأسواق لكن صرحت الشركة بعدة نقاط وهي كالتالي:
- صرحت الشركة أن هذه السيارة سوف تقلب موازين الأداء في عالم السيارات، وذلك يعود لتصميمها الديناميكي.
- كما أن الشركة لم تصرح بالكثير من المعلومات، ووفقًا للتوقعات أن سيارة Yang Wang U7 سوف تظهر في أسواق الصين لأول خلال هذه العام ولكن لم تحدد الموعد النهائي.
- ولكن بشأن سعر السيارة لم تقدم الشركات أي تصريحات حول سعرها، ولكن أشارت أن الأسعار سوف تكون في حدود 140 آلاف دولار أمريكي.