وحش الطريق.. مواصفات سيارة YangWang U7 الكهربائية الحديثة

تعد شركة BYD من الشركات الصينية الرائدة في مجال صناعة السيارات الكهربائية، كما قامت الشركة مؤخراً بالكشف عن سيارتها الحديثة وهي Yang Wang U7، وتعتبر هذه من أحدث السيارات التي أصدرتها الشركة، حيث تأتي مواصفات سيارة YangWang U7 الكهربائية الجديدة فاخرة ومتألقة واستثنائية، ولذلك سوف نتعرف من خلال السطور القادمة على أبرز مواصفات سيارة YangWang U7 الكهربائية، وسعر في الأسواق العالمية.

مواصفات سيارة YangWang U7 الكهربائية

تعد سيارة Yang Wang U7 الكهربائية من أحدث السيارات الموجودة في السوق خلال هذه الفقرة، حيث أن السيارة من تصنيع شركة BYD، وتتمتع السيارة بالعديد من المميزات الرائعة التي نالت إعجاب الكثيرين، كما جعل الجميع يتساءل عن مواصفات سيارة YangWang U7 الكهربائية، وهي كالتالي: