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مواصفات Nissan patrol 2024 الحديثة الفاخمة لمحبي السيارات
من أكثر سيارات الدفع الرباعي مبيعًا هي سيارة نيسان باترول 2024، تتميز هذه السيارة بأنها كبيرة وفاخرة تجمع بين القوة والراحة والتكنولوجيا، كما أنها تعتبر من السيارات الحديثة التي مجهزة للطرق الوعرة، وذلك يرجع إلى أنها تتمتع بقدرات استثنائية في التغلب على أصعب التضاريس والظروف الجوية، ولذلك سوف نتعرف بشكل تفصيلي من خلال السطور القادمة على مواصفات Nissan patrol 2024 وسعرها في المملكة السعودية.
مواصفات Nissan patrol 2024
لدى الكثيرين رغبة في التعرف على مواصفات Nissan patrol 2024، حيث أن هذه السيارة تنتمي إلى شركة نيسان اليابانية، وتمتلك العديد من المزايا التي تجعلها تنافس الكثير من الماركات العالمية، ويرجع ذلك لما تتمتع به من مواصفات عالية جدًا، وتأتي مواصفات Nissan patrol 2024 فيما يلي:
- تتوفر هذه السيارة بمحركين مختلفين وثلاث فئات، المحرك الأول V8 سعة 5.6 لتر، ينتج قوة 400 حصان وعزم 560 نيوتن/متر، مع ناقل حركة أوتوماتيكي من 7 سرعات.
- المحرك الثاني V6 سعة 4 لتر، ينتج قوة 275 حصان وعزم 394 نيوتن/متر، مع ناقل حركة أوتوماتيكي من 7 سرعات.
- الفئات Ti، Ti-L، وWarrior. تختلف الفئات في المعدات والتصميم الخارجي والداخلي، والسعر الخاص بها.
- الأبعاد التي تتمتع بها هذه السيارة يصل إلى نحو 5300 ملم، بالإضافة إلى أن عرضها نحو 1995 ملم، كذلك ارتفاعها يبلغ حوالي 1940 ملم، وقاعدة العجلات 3075 ملم.
- الألوان المتوفرة من هذه السيارة خمسة ألوان وهم أبيض، أسود، رمادي، فضي، وبني.
- تختلف أسعار هذه السيارة وفقًا لكل فئة منها والمواصفات التي تقدمها كل فئة، فهناك فئة XE V6 4.0 لتر والفئة الأغلى من هذه السيارة وهي فئة LE V8 5.6 لتر Platinum City