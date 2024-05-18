بشرى سارة لموظفي العراق .. وزارة المالية العراقية تعلن  عن رواتب الموظفين 2024 في محافظات العراق

أعلنت وزارة المالية العراقية بشرى سارة لموظفي الدولة في جميع محافظات العراق مؤكدة على انتظام صرف رواتب الموظفين لعام 2024 حيث يأتي هذا الإعلان كجزء من جهود الحكومة لضمان استقرار الحياة المعيشية للموظفين وتوفير مستحقاتهم المالية في الوقت المناسب وقد أشارت الوزارة إلى أن الرواتب سيتم صرفها في اليوم الأول من كل شهر ميلادي مع مراعاة تقديم أو تأخير الصرف إذا صادف هذا اليوم عطلة رسمية هذا الترتيب يهدف إلى تعزيز الثقة بين الموظفين والحكومة وتحسين الأوضاع الاقتصادية والاجتماعية في البلاد.

موعد صرف رواتب الموظفين

وفقا لما تم الإعلان عنه من قبل الجهات المسؤولة سيتم صرف رواتب الموظفين في اليوم الأول من كل شهر ميلادي ويعتبر هذا الموعد ثابتا ولا يتم تغييره إلا في حالة مواجهة هذا اليوم لعطلة رسمية حيث يتم تبكير الموعد أو تأخيره وفقا لذلك.

خطوات الاستعلام عن رواتب الموظفين

للاستعلام عن رواتب الموظفين عبر الموقع الإلكتروني الرسمي لوزارة المالية العراقية يرجى اتباع الخطوات التالية: