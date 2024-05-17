تكنولوجيا
سيارة الأحلام.. مواصفات toyota corolla 2024 الفاخمة
تعتبر سيارة toyota corolla 2024 من أكثر السيارات مبيعًا في العالم ، وذلك بفضل تصميمها الأنيق والرياضي، بالإضافة إلى أدائها القوي والممتع، وموثوقيتها العالية وكفاءتها في استهلاك الوقود، كما أن الاختبار الأمثل والأفضل لجميع الأشخاص محبي السيارات الرياضية، وذلك بفضل ما تتمتع به من مواصفات عالية جدًا، ومن خلال هذا المقال سوف نستعرض مواصفات وسعر سيارة toyota corolla 2024 في المملكة السعودية.
سيارة toyota corolla 2024
تمتع سيارة toyota corolla 2024 بالعديد من المواصفات والمزايا الرائعة والرائدة، مما يجعلها اختيار مثالي لكل محبي السيارات الرياضية قوية الأداء، ومن خلال النقاط التالية سوف نتعرف على المواصفات التي تتمتع بها هذه السيارة، وهي كالتالي:
- تتوفر سيارة تويوتا كورولا 2024 بعدة محركات وناقلات حركة، بما في ذلك محرك بنزين بسعة 1.5 لتر وثلاث أسطوانات، ومحرك بنزين بسعة 1.6 لتر وأربع أسطوانات، ومحرك بنزين بسعة 2.0 لتر وأربع أسطوانات.
- بالإضافة إلى محرك هجين بسعة 1.8 لتر وأربع أسطوانات.
- جميع المحركات مزودة بناقل حركة متغير باستمرار (CVT) مع وضع يدوي تسلسلي بـ 10 سرعات.
- تتراوح قوة المحركات من 119 إلى 168 حصانًا ، وعزم الدوران من 148 إلى 200 نيوتن متر.
- كما تتراوح كفاءة استهلاك الوقود من 19.6 إلى 25.6 كيلومترًا لكل لتر.
- تتميز سيارة تويوتا كورولا 2024 بتصميم خارجي جذاب وديناميكي ، مع مصابيح LED وشبكة أمامية رياضية وعجلات سبيكة مزدوجة اللون بقياس 17 بوصة.
- كما تحتوي السيارة على فتحة سقف متحركة ودخول ذكي ومرايا جانبية قابلة للطي تلقائيًا.
- تبلغ أبعاد السيارة 4630 × 1780 × 1435 ملم (الطول × العرض × الارتفاع) ، مع قاعدة عجلات تبلغ 2700 ملم ومساحة تخزين تبلغ 470 لترًا.
- توفر سيارة تويوتا كورولا 2024 تجربة قيادة مريحة وآمنة، بفضل مجموعة من الميزات والتقنيات الذكية.
- تشمل هذه الميزات نظام صوتي متعدد الوسائط بشاشة لمسية بقياس 8 بوصات ومتوافق مع Apple CarPlay و Android Auto ، ونظام تكييف هواء رقمي ثنائي المنطقة، وشاحن لاسلكي، ودعم أسفل الظهر ومدفأة على مقعد السائق، ونظام تحذير ضغط الإطارات، ولوحة عدادات رقمية.
- كما تحتوي السيارة على ستة وسائد هوائية ونظام فرامل مانع للانغلاق (ABS) ونظام توزيع قوة الفرملة الإلكتروني (EBD) ونظام مساعدة الفرملة (BA) ونظام التحكم في ثبات السيارة (VSC) ونظام منع السرقة.