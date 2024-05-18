وزارة الدفاع السعودية تعلن.. رابط الاستعلام عن نتائج القبول الموحد 14453

أعلنت وزارة الدفاع اقتراب ظهور عن نتائج القبول الموحد، حيث تم الكشف عن نتائج الترشيح الأولية للمتقدمين للتجنيد الموحد لعام 1446 لحملة الشهادة الثانوية وما فوق، كما أشارت الوزارة إلى تفاصيل بوابة القبول الموحد وطريقة الاستعلام عن النتائج، وقد اوضحت الوزارة تفاصيل تقديم الطلبات للتجنيد الموحد وهو ما سنذكره من خلال مقالنا هذا كما سنذكر أهم الشروط.

رابط الاستعلام عن نتائج القبول الموحد 1445

يمكنكم التحقق من نتائج القبول الموحد لوزارة الدفاع لعام 1445 من خلال اتباع بعض الخطوات البسيطة التالية، وهي تشمل:

في البداية، يتم التوجه مباشرة إلى منصة “التجنيد الموحد” التابعة لوزارة الداخلية.

يمكن الدخول من خلال إدخال “اسم المستخدم” و “كلمة المرور”.

من القائمة الرئيسية للمنصة، يتم اختيار رمز “الوظائف”، وبعد ذلك يتم الضغط على رمز “الاستعلام”.

بعد ذلك، يتم تعبئة كل البيانات المطلوبة في الخانات المخصصة لها.

وأخيرا، ستظهر نافذة جديدة تحتوي على كافة التفاصيل.

شروط التقديم في القبول الموحد 1445

يوجد عدة شروط يجب أن تتوافر من أجل التقديم في القبول الموحد، نذكرها فيما يلي: