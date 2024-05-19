“mof.gov.iq”.. رابط الإستعلام عن رواتب الموظفين في العراق 2024 عبر الموقع الرسمي لوزارة المالية العراقية

أعلنت وزارة المالية العراقية عن زيادة قيمة الرواتب للموظفين والعاملين في العراق، حيث تهتم الحكومة برواتب الموظفين وذلك بهدف مواجهة غلاء الأسعار وتحسين مستوى المعيشة وتلبية احتياجات المواطنين في ظل الظروف الإقتصادية الصعبة للدولة، وفي هذا الصدد دعونا نتعرف على كيفية الإستعلام عن رواتب الموظفين في العراق 2024 لكل من يرغب يتابع القادم.

كيفية الإستعلام عن رواتب الموظفين في العراق 2024

يبحث الكثير من العاملين بالدولة عن معرفة قيمة الزيادة التي أعلنت عنها الجهات المختصة، لذلك سنوضح لكم خطوات الاستعلام عن الرواتب فيما يلي:

في البداية يجب الذهاب إلى الموقع الرسمي لوزارة المالية العراقية.

قم بتسجيل الدخول من خلال كتابة اسم الموظف الذي يرغب في الإستعلام عن راتبه، ورقم الهوية في الحقل المخصص لذلك.

اختار الخدمات الإلكترونية من القائمة.

النقر على زر الإستعلام عن رواتب العاملين والموظفين.

قم بملء استمارة البيانات الشخصية بدقة لكي يتمكن من الإستعلام عن الراتب.

وبذلك سيتم عرض نافذة بها بيانات الراكب قبل الزيادة وبعد الزيادة.

متى موعد صرف رواتب الموظفين في العراق لهذا الشهر 2024؟

أعلنت الوزارة المالية في العراق أن يتم إيداع الراتب في الحسابات الشخصية للموظفين في بداية كل شهر ميلادي، وإذا صادف أول الشهر عطلة رسمية يتم صرف الراتب بعد العودة للعمل مرة أخرى.

رواتب الموظفين في العراق

أوضحت وزارة المالية في العراق قيمة زيادة الرواتب الخاصة بالموظفين بمبلغ 500 ألف دينار، لتلبية احتياجات الموظفين، وإليكم جدول رواتب الموظفين بالدولة: