“لينك مباشر” نتيجة الصف الأول الأعدادي 2024 عبر natega4dk.net وتوزيع درجات جميع المواد

ازدادت عمليات البحث من قبل الطلاب وأولياء الأمور عن نتيجة الصف الأول الأعدادي 2024، حيث انتهى الطلاب من انقضاء فترة الامتحانات خلال الأيام القليلة الماضية، ولهذا أعلنت وزارة التربية والتعليم عن إمكانية الحصول على النتيجة من خلال اسم الطالب فقط أو من خلال إدخال رقم الجلوس الخاص به، ولمعرفة المزيد حول الاطلاع على النتيجة يجب متابعة المقال التالي.

نتيجة الصف الأول الأعدادي 2024

لكل أولياء الأمور والطلاب بالصف الأول الإعدادي الحصول على نتيجة الصف الأول الأعدادي 2024 من خلال اتباع مجموعة من الخطوات والمتمثلة في الآتي:

التوجه إلى موقع نتائجنا.

انقر على أيقونة نتيجة سنوات النقل.

اختر المرحلة التعليمية.

حدد الصف الأول الأعدادي.

انقر على نتيجة الفصل الدراسي الثاني.

اضغط على أيقونة عرض النتيجة.

والجدير بالذكر أنه يمكنكم الحصول على النتيجة من خلال التوجه إلى المدرسة والاطلاع على كشوف النتائج الخاصة بالطلاب.

تقييم درجات طلاب أولى اعدادي

أعلنت وزارة التربية والتعليم عن الدرجات الخاصة بالطلاب وتقييم الطلاب والطالبات على مدار العام، وجاءت الدرجات على النحو التالي:

تم تحديد درجات الترم الثاني 80% من قيمة مجموع الدرجات الكلي.

درجات الاختبار الشهرية 10%.

درجة السلوك والمواظبة 5%.

درجة الحضور 5%.

المجموع الكلي 280 درجة.

درجات مواد الصف الأول الأعدادي

أوضحت وزارة التربية والتعليم عن درجات المواد الخاصة بكل طالب في الصف الأول الأعدادي والتي جاءت على النحو التالي:

المجموع الكلي للترم الاول والثاني 480 درجة.

أي أن درجة كل ترم 140 درجة.

كما أوضحت أن درجات المواد الدراسية تأتي على النحو التالي: اللغة العربية 80 درجة. مادة الرياضيات 60 درجة. مادة اللغة الإنجليزية 60 درجة. الدراسات الاجتماعية 60 درجة. مادة العلوم 60 درجة.



وفد أعلنت وزارة التربية والتعليم أن فترة الامتحانات الخاصة بالصف الأول الإعدادي قد مرت بكل سهولة وبدون أي مشاكل في اللجان على مستوى جميع المحافظات وان الاختبارات جاءت في تناول جميع الطلاب، والجدير بالذكر أنه من المتوقع الحصول على النتيجة بشكل ورقي من المدارس على مستوى المديريات وليس بشكل إلكتروني.