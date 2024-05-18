“اطلبها من هنا eccp.poste.dz”.. خطوات استخراج البطاقة الذهبية 2024 من بريد الجزائر وخطوات تجديد البطاقة

خطوات استخراج البطاقة الذهبية 2024، أعلنت الحكومة الجزائرية عن إطلاق البطاقة الذهبية للبريد، وذلك نظراً لأهميتها في تسهيل سداد المصروفات الدراسية والمدفوعات المتنوعة، وتوفير مجموعة من المزايا القيمة التي يمكن الاستفادة منها بشكل كبير، ومع ذلك، ينبغي توفر بعض الشروط للحصول على هذه البطاقة، لذا دعونا نتعرف على الشروط اللازمة لاستخراج البطاقة الذهبية الجزائرية.

خطوات استخراج البطاقة الذهبية 2024

إليكم خطوات استخراج البطاقة الذهبية 2024:

تسجيل الدخول إلى متجر التطبيقات المثبت على الهاتف.

ثم يتم البحث عن اسم التطبيق في مربع البحث أو الانتقال مباشرة لتنزيل التطبيق.

بعد ذلك يتم الضغط على زر التحميل لتثبيت التطبيق في قائمة التطبيقات على الجوال.

إدخال البيانات المطلوبة في عملية التسجيل.

ثم يتم النقر على خدمات البطاقة الذهبية.

ملء استمارة البيانات المطلوبة بشكل صحيح، مثل رقم الهوية الوطنية واسم المتقدم وعنوان السكن.

ثم يتم النقر على زر إرسال الطلب لإرسال الطلب.

في حال الموافقة، يجب القيام بالسداد عند استلام البطاقة.

خطوات تجديد البطاقة الذهبية من بريد الجزائر

إليكم خطوات تجديد البطاقة الذهبية من بريد الجزائر: