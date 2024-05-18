«الحلم هيبقى حقيقة» طريقة الاشتراك في مسابقة الحلم 2024 مع مصطفى الآغا والفوز بمليون دولار

يمكنكم الآن الاشتراك في مسابقة الحلم 2024 بكل سهولة، فلقد تعد مسابقة الحلك من أقوى وأكبر مسابقات اليانصيب التي اشتهرت منذ انطلاقها على شاشات mbc، فمن خلالها يتمكن الفائز من الربح بجوائز مالية قيمة وعقارات وسيارات فاخرة وذلك بشكل أسبوعي وشهري وكذلك سنوي، لذا يتمتع البرنامج بشعبية كبيرة داخل الوطن العربي أجمع، حيث يقدمه الإعلامي الشهير مصطفى الآغا.

طريقة الاشتراك في مسابقة الحلم 2024

كشفت الهيئة المختصة طريقة الاشتراك في مسابقة الحلم 2024 التي يقدمها الإعلامي مصطفى الآغا على شبكة قنوات إم بي سي، فهذه المسابقة تتيح للمشتركين فرصة الفوز بجوائز عينية قيمة بشكل أسبوعي أو شهري والربح بالجائزة الكبرى بنهاية الموسم، كل ما على المشترك هو القيام بإرسال رسالة نصية تحتوي على كلمة Dream أو Reve عن طريق المخصص لبلد المشترك، وفيما يلي أرقام الاشتراك بالمسابقة:

يمكن الاشتراك بمسابقة الحلم من دولة الإمارات من خلال الاتصال برقم 5544، وعم طريق شبكة du عبر الرقم 3636.

في حالة الاشتراك من دولة الكويت يرجى التواصل عبر 4141.

يتاح الاشتراك من دولة العراق من خلال التواصل عبر شبكة آسيا كول بالرقم 2266، ومن شبكة كورك عبر 2180، وعن طريق شبكة زين بالرقم 2770.

أما في حالة الرغبة في الاشتراك من داخل مصر يلزم الاتصال عبر 95458 أو 95450.

يمكن الاشتراك من داخل المملكة العربية السعودية عن طريق شبكة زين عبر 755505، ومن خلال شبكة موبايلي عبر 650444.

شروط الاشتراك مع مسابقة الحلم 2024

لكي يتمكن الراغب في الاشتراك مع مصطفى الآغا لابد من توافر الشروط الآتية فيه: