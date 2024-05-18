“هتخلص المهمات كلها” اكواد جاتا ساندرياس شفرات GTA San Andreas 2024 لـ تمتلك أسلحة وسيارات

حتى يتمكن اللاعب من التفوق في لعبة جاتا اللعبة القتالية الشهيرة فإنه يلجأ إلى تحميل اكواد جاتا ساندرياس شفرات GTA San Andreas 2024، والتي تمكن اللاعب من الحصول على الكثير من الأسلحة والذخائر والصحة وغيرها لتجاوز مراحل عديدة في اللعبة، وانتشرت الكثير من الاكواد المجانية التي يمكن للمواطن الحصول عليها واستخدامها في اللعبة.

اكواد جاتا ساندرياس شفرات GTA San Andreas 2024

هناك الكثير من اكواد جاتا ساندرياس شفرات GTA San Andreas 2024 المنتشرة على الإنترنت والتي تمكن اللاعب من الحصول على الكثير والكثير من الأدوات الإضافية التي تساعده في فتح مراحل جديدة من اللعبة ومن هذه الشفرات ما يلي:

شفرة الحصول على العضلات: jysdsod. كذلك شفرة تصدر القيادة: gripiseverything. شفرة الحصول على الدرع: preciousprotection.

الحصول على دم كامل: aspirine. درع وصحة ومال من خلال شفرة: hesoyam. أسلحة صاروخية يمكن الحصول عبر شفرة: professionaltools. ذخيرة كاملة قم بإدخال شفرة: preciousprotection. شفرة ضربة قوية جدًا: bsxsggc. القفزة المميتة من خلال شفرة: lfgmhal. شفرة تغيير لون البشرة: stilllikedressingup.

واما شفرة القيادة باحتراف فهي: gripiseverything. إبعاد الشرطة: leavemealone. شفرة الجو ممطر: catsanddogs. الحصول على دبابة: panzer. الحصول على السرعة: onspeed.

عند الرغبة في انفجار كبير قم بكتابة شفرة: bigbang.

لعبة جاتا

تعد لعبة جاتا من اشهر الالعاب القتالية التي يعشقها الملايين حول العالم، فماذا تفعل الشفرات في اللعبة، حيث أن الشفرات تقدم للاعب التالي: