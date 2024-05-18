“مجانية ومجربة 100%” تحميل إي فوتبول Efootball pess لأجهزة أندرويد والايفون

إي فوتبول، من الألعاب الالكترونية التي تحظى بشعبية كبيرة واقبال من المستخدمين خصوصا الأطفال والشباب من محبي كرة القدم لعبة اي فوتبول التي تعتبر محاكاة واقعية لرياضة كرة القدم بنجومها العالميين ومختلف الأندية والمنتخبات، لذا استطاعت اللعبة منذ بداية صدورها جذب الملايين، وساهم تطورها الدائم وإتاحتها على كافة الأجهزة الذكية في زيادة نسبة تحميلها وشراءها حول العالم، واليوم سنقدم لكم في هذا المقال طريقة تنزيل لعبة إي فوتبول على الهواتف المحمولة.
تنزيل إي فوتبول على الهاتف
سواء كان هاتفك الذكي آيفون او اندرويد ستسطيع تنزيل لعبة إي فوتبول والاستمتاع باللعب وخوض التحديات والمنافسات المختلفة، وسنستعرض لكم فيما يلي طريقة تنزيل اللعبة على الهاتف بالخطوات :
- فتح جوجل بلاي اذا كان هاتفك اندرويد، او الآب ستور إذا كان هاتفك ايفون.
- في شريط البحث الموجود أعلى صفحة التطبيق اكتب اسم اللعبة eFootball.
- الضغط على ايقونة “تنزيل” أو “Install” الموجودة بجانب اللعبة.
- انتظر قليلا حتى يتم تثبيت اللعبة على جهازك.
- افتح اللعبة وادخل الى حسابك أو ابدء بإنشاء حساب جديد.
تحميل إي فوتبول من ميديا فاير
ميديا فاير من المواقع الموثوقة التي يمكنك تحميل الألعاب منها دون مواجهة أي مشاكل متعلقة بالتثبيت، ولتنزيل لعبة إي فوتبول على جهازك قم باتباع الخطوات التالية :
- الدخول الى موقع ميديا فاير بعد البحث عنه على متصفح جوجل.
- ادخال اسم اللعبة eFootball في مربع البحث الموجود على الموقع.
- اضغط على رابط التحميل لتنزيل ملف APK الخاص باللعبة.
- تأكد من التحديد على “سماح بتنزيل الملفات من مصادر غير معروفة” من إعدادات الهاتف.
- قم بتثبيت اللعبة عبر الضغط على “تثبيت” واتباع الخطوات التالية.
- بعد لحظات ستجد اللعبة على جهازك قم بفتحها واستمتع باللعب.