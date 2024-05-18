استعلم حالا عبر منصة مظلتي.. خطوات الاستعلام عن أسماء المشمولين بالرعاية الاجتماعية الوجبة الأخيرة 2024 في عموم العراق وأهم شروط التقديم على الدعم

أسماء المشمولين بالرعاية الاجتماعية الوجبة الأخيرة 2024، تعتبر الرعاية الاجتماعية في العراق أحد أهم البرامج الداعمة التي تستهدف شرائح واسعة من المواطنين في جميع أنحاء البلاد، يشهد الوقت الحالي اهتمامًا متزايدًا بالبحث عن هذا البرنامج، خاصة مع تأخر إعلان أسماء المستفيدين من الدفعة الأخيرة لعام 2024، يعد هذا البرنامج دعمًا حيويًا للأفراد ذوي الاحتياجات الخاصة وأصحاب الدخل المتوسط والمحدود، إذ يسعى إلى تعزيز مستوى حياتهم وتوفير بيئة ملائمة في ظل الظروف الاقتصادية الصعبة، من المتوقع أن يتم إصدار الدفعة الجديدة خلال الأيام القادمة، مما سيمكن المستفيدين من الاطلاع على القوائم بشكل كامل.

خطوات الاستعلام عن أسماء المشمولين بالرعاية الاجتماعية الوجبة الأخيرة 2024

إذا كنت ترغب في معرفة كيفية الاستعلام عن أسماء المشمولين بالرعاية الاجتماعية الوجبة الأخيرة 2024، يمكنك اتباع الخطوات التالية:

ابدأ بالدخول إلى الموقع الإلكتروني الرسمي لمنصة “مظلتي“.

بمجرد دخولك إلى الموقع، انتقل إلى القسم المخصص لـ “هيئة الرعاية الاجتماعية”.

اختر الخيار المتعلق بالمستفيدين من الرعاية الاجتماعية لعام 2024.

حدد المحافظة التي تنتمي إليها.

بعد ذلك، قم باختيار رقم الوجبة المطلوبة، والتي هي الوجبة السابعة في هذه الحالة.

أدخل جميع البيانات والمعلومات المطلوبة، بما في ذلك رقم الهوية الوطنية.

انقر على زر “استعلام”.

ستظهر بعد ذلك قائمة يمكنك تحميلها بصيغة PDF والتي تحتوي على جميع أسماء المشمولين بالرعاية الاجتماعية في الوجبة السابعة.

قم بالبحث عن اسمك داخل هذا الملف للتحقق من تواجدك ضمن قائمة المستفيدين.

شروط تقديم الرعاية الاجتماعية في العراق

إليكم شروط تقديم الرعاية الاجتماعية في العراق: