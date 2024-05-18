طريقة عمل الفلافل السورية بالحمص في المنزل مقرمشة وذهبية بأطيب مذاق

تعد الفلافل واحدة من أشهر المأكولات الشعبية التي حظيت بانتشار واسع على مستوى العالم، وتعتبر الفلافل ليست فقط وجبة تقليدية، بل رمزاً ثقافيا لوصفات الطهي، وتعتمد طريقة إعداد الفلافل على مكونات بسيطة ومتوفرة، لكنها تتطلب مهارة خاصة لتحقيق التوازن المثالي بين النكهات والقوام، وفي هذا المقال نوضح طريقة عمل الفلافل بالتفصيل، سواء كنت تسعى لتحضيرها كمقبلات شهية أو كوجبة رئيسية غنية بالبروتين.

طريقة عمل الفلافل

لتحضير الفلافل المقرمشة ستحتاج إلى المكونات التالية:

كوبان من الحمص الجاف المنقوع لمدة 24 ساعة.

بصلة متوسطة الحجم مفرومة.

ثلاثة فصوص من الثوم.

ربع كوب من البقدونس الطازج المفروم.

ملعقة صغيرة من الكمون المطحون.

ملعقة صغيرة من الكزبرة الجافة.

ملح حسب الرغبة.

رشة من الفلفل الحار (اختياري).

ملعقتان كبيرتان من الدقيق.

نصف ملعقة صغيرة من بيكربونات الصوديوم.

طريقة عمل الفلافل في المنزل

لتحضير الفلافل بنجاح اتبع الخطوات التالية: