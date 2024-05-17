خلى بالك الامتحانات آخر الشهر.. موعد اختبارات نهاية الفصل الثاني في الكويت 2024 المتوسطة والثانوية حسب التقويم الدراسي الجديد

لقد قامت وزارة التربية الكويتية بتحديد موعد اختبارات نهاية الفصل الثاني في الكويت 2024 وجاء ذلك تبعاً لما تم إعلانه بخصوص التقويم الدراسي مع بداية العام الدراسي الجديد ومنذ ذلك الوقت وهناك الكثير من التساؤلات عن جدول مواعيد اختبارات نهاية الفصل الثاني 2024 في الكويت لكل المراحل الدراسية وعن موعد اختبارات المرحلة المتوسطة والصف العاشر والحادي عشر وموعد بدء وانتهاء اختبارات نهاية الفصل الثاني للصف الثاني عشر بالكويت 2024.

موعد اختبارات نهاية الفصل الثاني في الكويت 2024

لقد قامت وزارة التربية الكويتية بالإعلان عن الجدول الزمني لمواعيد الاختبارات النهائية للفصل الدراسي الثاني وهذا بحسب التقويم الدراسي للعام الجديد، وجاءت مواعيد بدء وانتهاء اختبارات لصفوف المراحل المتوسطة والثانوية العامة على النحو التالي:

سيكون موعد بدء اختبارات نهاية الفصل الثاني للمرحلة المتوسطة يوم الأربعاء الموافق 15 مايو 2024.

موعد انتهاء اختبارات نهاية الفصل الثاني للمرحلة المتوسطة يوم الخميس الموافق 23 مايو 2024.

موعد اختبارات نهاية الفصل الثاني للصف العاشر والحادي عشر

جاء موعد اختبارات نهاية الفصل الثاني للصف العاشر والحادي عشر كالآتي:

موعد بدء اختبارات نهاية الفصل الثاني للصف العاشر والحادي عشر الثانوي يوم الأربعاء الموافق 15 مايو 2024.

موعد انتهاء اختبارات نهاية الفصل الثاني للصف العاشر والحادي عشر الثانوي يوم الاثنين الموافق 27 مايو 2024.

موعد اختبارات نهاية الفصل الثاني الصف الثاني عشر في الكويت 2024

وفقاً للتقويم الدراسي الجديد في الكويت ولما تم الإعلان عنه سوف يكون موعد بدء اختبارات نهاية الفصل الثاني للصف الثاني عشر الثانوي يوم الأربعاء الذي يوافق 29 مايو 2024 في حين أن موعد انتهاء اختبارات نهاية الفصل الثاني للصف الثاني عشر يوم الخميس الذي يوافق 6 يونيو 2024.